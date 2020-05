Secretaria de Esporte lança projeto “Mexa-se em Casa”

Durante toda a quarta-feira (27), Prefeitura de Mossoró através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promoverá uma série de ações do Instagram do projeto Viva Rio Branco (@vivariobranco2.0). A programação faz parte do Dia do Desafio 2020, promovido em parceria com o SESC, e marca o lançamento do projeto “Mexa-se em Casa” da Secretaria de Esporte.

O Secretário de Esporte, Aldo Gondim, afirma que o projeto visa levar a atividade física para dentro da casa do cidadão, que em tempos de isolamento social precisa se manter bem física e mentalmente. “O exercício físico melhora o sistema imunológico, além de contribuir para proteger e combater às doenças crônicas, que podem agravar as consequências da COVID-19”, destaca.

Na quarta-feira, o Instagram (@vivariobranco2.0) trará desafios, aulas, dicas e informações. Às 17h, será realizada uma live com uma aula de dança, encerrando a programação do Dia do Desafio. Então, você, seus familiares e amigos, separem uma roupa confortável para se exercitar. É importante lembrar que cada um deve estar na sua casa, para que participar do programa com segurança, se manter saudável e em movimento, mesmo em tempos de isolamento social.

prefeitura de Mossoró