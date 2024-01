Secretaria de Esporte apresenta calendário esportivo de 2024

Com o intuito de tornar público o roteiro das atividades realizadas pela Prefeitura de Mossoró, a Secretaria de Esporte e Juventude (SEMEJ) apresenta aos líderes de equipes e instituições a meta de calendário para todo o ano de 2024, desde competições às ações já carimbadas na programação semanal e mensal.

Para abrir o ano, o Programa Viva Rio Branco retorna no dia 14 de janeiro com a interdição da via para fomento ao ciclismo e corrida, bem como as atividades de dança. As escolinhas desenvolvidas no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini retornam com novas vagas e novos horários no dia 22 de janeiro. Também para o calendário anual, virá a nova temporada do Vida na Praça, marcada para o dia 25 de fevereiro na Praça Clístenis Juny, no bairro Santa Delmira.

A primeira competição do ano será a segunda edição do Circuito Esportivo Mossoroense (CEM), com abertura definida para o dia 24 de fevereiro, às 15h, no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini, se estendendo até o mês de abril com modalidades como futebol, futsal, handebol, vôlei e basquete.

Dentre as demais programações em destaque ficam a segunda edição do Elas no Esporte, com realização nos dias 9 e 10 de março; os 20 anos do Ginásio Municipal, marcado para o dia 29 de abril; a 75º Prova Ciclística Dix-Sept Rosado, em 22 de setembro; a 2º Corrida do Servidor, em 26 de outubro e ainda o 2º Festival de Artes Marciais para 9 de novembro.

Em 2023, a Secretaria de Esporte e Juventude apoiou diretamente cinqüenta eventos de instituições dentro do Ginásio Pedro Ciarlini, além de eventos indiretamente por todo o município, meta também já restabelecida para 2024. Competições como JUVERNs e JERNs também constarão no calendário com a formalização das datas.

Confira a descrição do calendário esportivo de 2024:

Janeiro:

Retorno das aulas semanais na Rio Branco: 9 de janeiro

Retorno do Programa Viva Rio Branco: 14 de janeiro

Funcional Para Todos: 15 de janeiro

Retorno do Mossoró Olímpico (escolinhas): 22 de janeiro

Fevereiro:

II CEM – 24 de fevereiro – Ginásio Municipal Pedro Ciarlini

Vida na Praça: 25 de fevereiro – Praça Clístenis Juny, Santa Delmira

Centros de Iniciação Esportiva para Adolescentes: 26 de fevereiro

Março:

Elas no Esporte: passeio ciclístico (8 de março), atividades (9 e 10 de março)

Abril:

Mês de Combate e conscientização sobre o autismo: 2 a 7 de abril – Rio Branco

20 anos do Ginásio Municipal: 29 de abril

Maio: JEMS

Agosto: Semana da defesa pessoal (agosto lilás): 5 a 9 de agosto

Setembro: 75º Prova Ciclística Dix-Sept Rosado: 22 de setembro

Outubro: 2º Corrida do Servidor: 26 de outubro

Novembro: 2º Festival de Artes Marciais: 9 de novembro

Dezembro: Encerramento das atividades.