Secretaria de Esporte amplia para 300 o número de vagas do Projeto Jovem Promessa da Ginástica

As primeiras 100 vagas de 2024 foram destinadas às crianças com idade de 5 a 9 anos, que já fazem parte do projeto. As vagas foram preenchidas na última quarta (28). Agora, mais 200 vagas estão sendo disponibilizadas. Destas, as vagas iniciais serão destinadas a renovação do vínculo de crianças de 10 a 12 anos a partir desta quinta, 7 de março.

A partir destas novas vagas disponibilizadas, as demais ficarão abertas ao público em geral de acordo com as idades a serem divulgadas a partir do dia 8 de março, sexta feira, com início das inscrições no dia 11 de março, segunda feira. Os responsáveis pelas crianças devem comparecer ao Ginásio Pedro Ciarlini, das 9h às 12h e das 14h30 às 17h, para preenchimento da ficha de inscrição.

No próximo dia 6 de março, quarta-feira, as 17h30 no auditório do Ginásio Pedro Ciarlini, será realizada a primeira reunião de informações sobre o Projeto Jovem Promessa de Ginástica para os pais das crianças de 5 a 9 anos que já renovaram a matrícula. Na ocasião será informado o início das aulas, horários, período da entrega de materiais e demais informes necessários para iniciar as atividades de 2024.

O projeto Jovem Promessa da Ginástica é executado pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), em parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Federação Norte-rio-grandense de Ginástica (FNG) e patrocínio das Loterias Caixa, da Caixa Econômica Federal (CEF).