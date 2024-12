Secretaria de Educação de Mossoró é acusada de falsificar dados do IDEB

A Secretaria de Educação de Mossoró foi alvo de críticas na Câmara Municipal, com vereadores acusando a gestão de falsificar dados educacionais para mascarar índices do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Segundo a vereadora Marleide Cunha (PT), professores estariam sendo pressionados a alterar registros de presença para reduzir os números de evasão escolar.

A vereadora também criticou a falta de estrutura nas escolas e a demora na instalação de aparelhos de ar-condicionado. “Os ar-condicionados ainda estão no depósito, dois anos parados, enquanto as escolas enfrentam dificuldades”, afirmou.

Por outro lado, o vereador Lucas das Malhas (União Brasil) defendeu a administração municipal, destacando que Mossoró alcançou um dos maiores IDEBs em 2023. “A vereadora tenta criar uma narrativa, mas quem trabalha nas escolas sabe o quanto foi investido”, rebateu.

A questão dos dados educacionais foi apenas uma das críticas levantadas na sessão. Outros vereadores apontaram problemas em diferentes áreas da gestão municipal, incluindo saúde e transparência no orçamento. O vereador Omar Nogueira (PV) questionou o uso de recursos na saúde. “Falta medicação nas UPAs e insumos nas unidades básicas, mas dizem que foi investido R$ 125 milhões. Para onde foi esse dinheiro?”, indagou.

Já o vereador Genilson Alves (União Brasil) acusou a prefeitura de não repassar R$ 14 milhões à Câmara Municipal desde 2021, comprometendo o funcionamento da Casa. “O prefeito está cometendo crime de responsabilidade ao não repassar o que é de direito deste poder”, afirmou.

Na área de infraestrutura, o vereador Costinha destacou promessas não cumpridas, como a arena esportiva do bairro Santo Antônio, e criticou a propaganda da gestão. “O dinheiro para a obra veio do senador Jean Paul, e não do Mossoró Realiza”, disse.

Prefeitura rebate acusações sobre educação, saúde e obras em Mossoró

Após as denúncias levantadas por vereadores na Câmara Municipal de Mossoró, a Prefeitura se posicionou para esclarecer os pontos questionados, afirmando que as críticas não refletem a realidade das ações em andamento.