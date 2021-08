Secretaria de Cultura realiza levantamento para traçar ações de arte e cultura na zona rural

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou um levantamento nas comunidades rurais de Mossoró, com o objetivo de fazer um diagnóstico sobre as demandas de arte e cultura da população rural do município. Segundo a secretaria, a partir deste mapeamento, a Prefeitura de Mossoró planejará ações de fomento nas mais de 130 comunidades rurais da cidade por meio de projetos e programas culturais que serão criados para a população da zona rural.

Chamado de: Mapeamento da Cadeia Produtiva de Arte e Cultura da Zona Rural de Mossoró, a ação foi iniciada na segunda semana deste mês de agosto, com o apoio logístico da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), que tem feito um censo rural nos assentamentos e demais comunidades. Durante as visitas, dois tipos de questionários são aplicados com moradores, sendo um com lideranças comunitárias e outro para fazedores de arte e cultura.

“A Secretaria de Cultura já iniciou o mapeamento das ações realizadas na zona rural, especialmente vinculadas aos fazedores e fazedoras de arte. Nosso objetivo é tanto fazer diagnóstico a partir dos líderes locais das comunidades rurais, bem como fazer um diagnóstico com os artistas que residem na zona rural. Então, nosso objetivo é levar ações de arte e cultura para o campo, tomando como referência um planejamento institucional da Secretaria de Cultura. Nosso objetivo é exatamente aplicar os dois questionários com o perfil dos entrevistados, especialmente os fazedores de arte e cultura, os artistas locais, os jovens que são envolvidos com arte e cultura para fomentar a arte e a cultura da zona rural”, explicou o secretário de Cultura, Etevaldo Almeida.

Segundo o secretário, a estratégia permitirá identificar as necessidades da zona rural e definir ações que poderão ser desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura para democratizar a cultura do município e para que as ações não fiquem restritas à população urbana.

“Esse levantamento permite termos um diagnóstico real do que se é trabalhado, do que se tem de potencialidades na área de arte e cultura para que a gente possa planejar as nossas ações para levarmos essas ações no futuro próximo para ser realizadas na zona rural, cuja ideia principal é fomenta a arte e a cultura também na zona rural. Essa é uma proposta da Secretaria de Cultura, especialmente tomando como referência a política pública de cultura no que diz respeito a chegar até o campo, uma vez que a gente não tem registros oficiais de que essas ações já foram realizadas por outras gestões e nós estamos com essa missão, com esse compromisso de integrar as ações de arte e cultura não somente na zona urbana do município de Mossoró, bem como também na zona rural”, destacou o secretário.

Já foram visitadas para realização do mapeamento as seguintes comunidades rurais: Coqueiro, Vingt Rosado, assentamento Boa Fé, assentamento Montana, assentamento Santa Rita, Barreira Vermelha e assentamento Guarujá. As próximas comunidades rurais de Mossoró que serão visitadas pela Secretaria de Cultura: Real no dia 18/8, Cabelo de Nêgo dia 19/8 e São Romão dia 20/8.