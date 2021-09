Secretaria de Cultura realiza levantamento de demandas culturais no assentamento São Romão

A equipe da Secretaria Municipal de Cultura visitou o assentamento São Romão, na última sexta-feira (3) dando seguimento ao levantamento que está realizando nas comunidades rurais de Mossoró, visando fazer um diagnóstico sobre as demandas de arte e cultura da população rural do município. Segundo a secretaria, com este mapeamento serão criados projetos e ações culturais para os moradores das mais de 130 comunidades rurais.

O Mapeamento da Cadeia Produtiva de Arte e Cultura da zona rural de Mossoró foi iniciado no último mês de agosto. A equipe da Secretaria Municipal de Cultura está percorrendo as comunidades rurais e assentamentos do município com apoio logístico da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU). Durante as visitas, a Secretaria de Cultura aplica dois tipos de questionários com moradores, sendo um com lideranças comunitárias e outro para artistas.

A iniciativa pioneira na área da cultura vai identificar as necessidades e definir as ações que serão feitas pela Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Cultura, democratizando o acesso à cultura do município.

“Essa é uma iniciativa pioneira, a Secretaria de Cultura já vem fazendo há mais de um mês esse diagnóstico na zona rural. Nosso objetivo é identificar os fazedores e fazedoras de arte presentes na zona rural para a gente potencializar o que temos de arte e cultura sendo desenvolvida na zona rural. A gente tem como meta fazer todo esse mapeamento, que está vinculado a um trabalho que nós temos realizado na Secretaria de Cultura denominado de escuta sensível. Para que a gente possa planejar as ações a serem desenvolvidas tanto no que diz respeito a potencializar o que já há de arte e cultura na zona rural, como também para que a gente possa trazer ações inovadoras no sentido de trazer outras possibilidades para os artistas que estão na zona rural”, explicou o secretário de Cultura Etevaldo Almeida.

O assentamento São Romão tem 147 famílias. As lideranças comunitárias foram ouvidas e aprovaram o trabalho iniciado pela Secretaria de Cultura nas comunidades rurais.

“Nós da zona rural agradecemos. Estamos vendo com bons olhos e é uma iniciativa louvável porque a a nossa cultura em especial da zona rural tem se apagado. Infelizmente os velhos vão morrendo e são eles quem trazem essa cultura mais raiz. Os mais jovens já correm e vão trabalhar, aí essa cultura está sendo um pouco que esquecida. Com esse incentivo da Prefeitura de Mossoró com certeza o nosso sertão, o nosso campo vai voltar reviver projetos e essa cultura raiz”, disse a agente de saúde Antônia Diana.

Para Francisco Erotides, que é coordenador da Associação Assentamento São Romão, as comunidades rurais precisam resgatar as tradições culturais populares nos jovens sanfoneiros e cancioneiros de viola. “É muito importante e é a primeira vez que a gente está vivendo isso aqui no nosso assentamento. Eu sempre venho lutando para gente ter aqui uma diversão para aqueles mais novos. A cultura faz parte de muitas coisas. Queremos levantar nossa cultura e vejo que nossa cultura está muito caída”, comentou Francisco Erotides.