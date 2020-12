Secretaria de Cultura divulga lista dos contemplados com o último edital da Lei Aldir Blanc de Mossoró

Enfim foi publicada no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), da última quarta-feira (24), a relação final dos contemplados no último edital (nº 006) em nível municipal relativo à Lei Aldir Blanc. A Secretaria de Cultura agora corre contra o tempo para que os artistas assinem os contratos e se possa liberar os recursos até o último dia do ano e não ter que devolver recursos para o Estado.

Aguardado com ansiedade pelos proponentes, o resultado estava com mais de um mês atrasado, conforme o cronograma apresentado no próprio edital. Veja abaixo, a partir da página 03, a lista dos contemplados em cada categoria.