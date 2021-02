Secretaria de Cultura anuncia o pagamento do último edital da Lei Aldir Blanc no município

A Secretaria Municipal de Cultura anunciou nesta terça-feira (23) o pagamento dos projetos artísticos-culturais contemplados com recursos do último edital (nº 006), do município referente a Lei Aldir Blanc. Os pagamentos contemplam 56 artistas e companhias selecionados e o montante dos recursos é de R$ 321 mil.

O edital contemplou projetos dos seguintes segmentos: música e artes cênicas; artes visuais, literatura e tecnologia digital; cultura popular e patrimônio cultural – memória; audiovisual, suporte tecnológico e formação; material de trabalho para premiações de apoio emergencial ao setor cultural.

“O edital tinha ficado empenhado e liquidado para ser pago nessa gestão. Iniciamos o pagamento hoje e a proposta é que até o final da semana todos esses pagamentos estejam disponíveis nas contas dos artistas contemplados”, informou o secretário de Cultura Etevaldo Almeida.

A lei Aldir Blanc foi aprovada em junho de 2020 pelo Congresso Nacional e regulamentada em agosto do ano passado com o objetivo de criar ações para garantir renda emergencial aos profissionais da área da Cultura.