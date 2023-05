Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente realizou vacinação contra febre aftosa nesta terça-feira (23) em Tibau

A febre aftosa é uma doença que prejudica animais da agropecuária, como o gado, entre os sintomas estão a febre alta, anorexia, enfraquecimento, diminuição na produção de leite, malformações de casco, entre outros.

A campanha de vacinação contra a febre aftosa já foi iniciada em Tibau, e as doses disponíveis já estão sendo distribuídas, são um total de 825 doses, para serem distribuídas entre os produtores rurais.

Esta é a primeira etapa de vacinação, e nesta terça, 23, foram atendidos 10 produtores, em Lagoa de Salsa, na propriedade do produtor Camargo Vitalino, e continuará com vacinas disponíveis na Secretaria de Agricultura para os que ainda não vacinaram o gado, podendo ter acesso às doses no horário de 8:00 às 13 horas, até o dia 30 de maio.