SEAP forma novos policiais penais para a segurança do RN

A Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP), através da Academia da Polícia Penal (ACADEPEN), realizou na tarde da terça-feira (6), no Auditório do IDEMA, em Natal, a solenidade de encerramento do IV Curso de Formação de 25 novos policiais penais. O evento contou com a participação da governadora Fátima Bezerra.

O secretário Helton Edi destacou a qualidade da formação. “Nós temos instrutores de alta qualidade. Essa turma foi formada com uma nova grade curricular com foco na segurança e na ressocialização”, disse. Helton Edi, no discurso, mencionou que os presídios do RN estão seguros e sob controle, sem celulares desde 2019.

A governadora Fátima Bezerra parabenizou os concluintes do curso de formação e destacou o papel da Polícia Penal no Sistema de Segurança Pública do Estado. “É mais um passo que a gente está dando para o papel tão importante do policial penal no contexto da Segurança Pública. Trago uma mensagem de esperança e confiança. Todos os esforços que a gente vem fazendo ao longo do período é para melhorar os indicadores de segurança do Estado. Não tem sido fácil. É um desafio permanente, mas avançamos a cada dia”, falou. A governadora lembrou que o RN foi o primeiro Estado do Brasil a regulamentar a Polícia Penal e a inseri-la no Plano Estadual de Segurança Pública. “Aqui todas as forças de segurança trabalham de forma integrada”, finalizou.

As atividades de formação contaram com 35 instrutores e 458 horas-aula. Entre as disciplinas, destaque para: Direitos Humanos, cenário internacional e a humanização das penas e das prisões; Teoria Geral do Estado Aplicada à Execução Penal (TGE); Alternativas penais e práticas restaurativas (ALT); Assistências e serviços: fluxos de ofertas e garantias; Postura do profissional e Atuação Policial (POSTURA); Gerenciamento de Crises e situações de emergência; Uso Diferenciado da Força; Técnicas e Tecnologias Menos Letais; Armamento e Tiro; Modelos de Gestão Prisional com foco na promoção de Direitos e Garantia das Assistências.

Prestigiaram a solenidade a secretária adjunta da SEAP, Arméli Brennand; o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Glauber Rêgo; o diretor da ACADEPEN, Marcelo Cortez; o secretário da SESED, Francisco Araújo; a secretária da SEMJIDH, Olga Aguiar; a secretária da SETHAS, Iris Oliveira; o diretor do IDEMA, Marcílio Lucena; a representante da Prefeitura de Natal, delegada Sheila Freitas; o representante da Polícia Federal, Haroldo Ferreira; a delegada-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia; o diretor do ITEP, Marcos Brandão; o corregedor da Defensoria Pública, Bruno Câmara; o representante da OAB, advogado Paulo Pinheiro; a presidente do Sindicato dos Policiais Penais, Vilma Batista; dentre outras autoridades.