Seadru convoca participantes de cursos realizados na Festa do Bode para pegar certificados

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) está convocando os participantes dos cursos realizados durante a Festa do Bode para buscarem o certificado. O documento está sendo entregue na sede da Seadru, localizada ao lado do Parque de Exposições Armando Buá.

Os certificados são dos cursos de fabricação de salgados e delícias do bode. Os cursos foram realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A ação treinou os participantes na fabricação de coxinha à base de carne de cordeiro, de carne caprina, brioche recheado com cordeiro e queijo, pão de leite, com várias modalidades de produtos manipulados e produzidos por meio de carnes caprina e ovina.

“A importância desses cursos é que vão agregar valor aos criadores, aos produtores rurais, aos agricultores e agricultoras que podem incrementar as suas rendas com a fabricação e manipulação desses produtos”, destacou Edimar Teixeira, engenheiro-agrônomo da Secretaria de Agricultura do município.

Ao todo, 70 pessoas participaram dos cursos. A 23ª edição da Festa do Bode ocorreu de 10 a 13 de agosto, no Parque de Exposições Armando Buá. Os cursos aconteceram em três dias e a carga horária foi de 4 horas. Foram duas turma por dia.