Sead promove live sobre home office na administração pública durante a pandemia

A primeira edição terá como convidados o atual secretário estadual de Tributação Carlos Eduardo Xavier, auditor-fiscal formado em Engenharia de Computação e Mestre em Engenharia de Produção; e o coordenador da Escola de Tecnologia da Informação, Hideljundes Macêdo, analista de sistemas e Mestre em Gestão Pública. A mediação será feita pela assessora técnica da EGRN, Lúcia Pessoa, pedagoga, mestre e doutora em Educação.

A live abordará como servidores públicos estão lidando com o teletrabalho, suas dificuldades e como organizar a rotina em busca da produtividade no âmbito da prestação do serviço público. De acordo com Macêdo, a pandemia obrigou muitos servidores públicos a fazer home office, mas nem todos estavam preparados para isso. “Resolvemos trazer esse tema pra que os servidores tivessem alternativas de como se adaptar ao teletrabalho e possam continuar sendo produtivos mesmo fora do ambiente formal de trabalho”, afirmou.

No bate-papo, além de tratar sobre as mudanças no modo de trabalho provocadas pela pandemia, os gestores convidados falarão sobre temas como: ambientação para o home office, como prestar um bom serviço no modo remoto, organização e cumprimento de metas, comportamentos que devem ser adotados no home office, maneiras de como trabalhar online, como gerenciar quem está trabalhando de casa; e os aprendizados conquistados após meses de trabalho em casa.

“A gente espera plantar uma semente nos servidores públicos de que eles precisam ter em mente alguns pontos que poderão ajudá-los a manter a produtividade nas suas tarefas. Espero que os servidores possam assistir e tirar proveito dessa live”, desejou Hideljundes Macêdo.

Gestão Pública em Pauta

O projeto de lives vai convidar semanalmente um ou dois profissionais, entre autoridades, professores e especialistas renomados, para compartilhar conhecimentos sobre temas diversos relacionados à gestão pública. As transmissões ocorrerão nas terças-feiras, às 10h30, no perfil do Instagram da Sead, com tempo de duração de até 50 minutos. Para acompanhar, basta acessar o perfil @sead_rn nos dias e horários indicados.