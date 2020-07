SEAD inicia em julho projeto de lives sobre gestão pública

A Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo (EGRN), prepara para iniciar neste mês de julho uma série de eventos virtuais com a proposta de debater assuntos relacionados à gestão pública. Realizado em formato de lives, o projeto “Gestão Pública em Pauta” trará semanalmente um convidado, entre autoridades, professores e especialistas renomados, para compartilhar conhecimentos em relação a diversos temas direcionados ao universo da administração pública.

As transmissões ocorrerão nas terças-feiras, às 10h30, no perfil do Instagram da Sead, com tempo de duração de até 50 minutos. Os interessados deverão acessar o perfil @sead_rn nos dias e horários indicados para assistir aos conteúdos em tempo real.

O objetivo das lives, além de fomentar debates no campo do serviço público, é estimular as pessoas a cultivarem o hábito da aprendizagem online. “A pandemia provocou mudanças em todas as esferas. Uma delas diz respeito às novas formas de capacitação e compartilhamento do saber. Os cursos e eventos realizados a distância se tornaram meios essenciais para darmos continuidade a esse importante trabalho”, explica o diretor da EGRN, professor João Emanuel Evangelista.

A primeira edição do “Gestão Pública em Pauta” vai acontecer no dia 14 de julho, às 10h30, no perfil @sead_rn. O tema central da live será “Avanços do home office no Governo do Estado nos tempos da pandemia” e terá como convidados o atual secretário estadual de Tributação Carlos Eduardo Xavier, auditor-fiscal formado em Engenharia de Computação e Mestre em Engenharia de Produção; e o coordenador da Escola de Tecnologia da Informação, Hideljundes Macêdo, analista de sistemas e Mestre em Gestão Pública. A mediação será feita pela assessora técnica da EGRN, Lúcia Pessoa, pedagoga, mestre e doutora em Educação.

“Esse formato de lives vai possibilitar discutir temas importantes acerca da administração pública, além de oportunizar um espaço de diálogo com os servidores e até com a sociedade em geral, que poderão contribuir e interagir nas transmissões”, acrescenta a diretora do Departamento de Capacitação da EGRN, Ana Helena Fonseca.

A expectativa da Escola de Governo é realizar dez edições do projeto até o final do ano.

