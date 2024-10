Se Venezuela declarar Amorim persona non grata, Brasil vai reagir, dizem fontes

Se o Legislativo da Venezuela declarar Celso Amorim persona non grata, como prometeu o presidente da casa, Jorge Rodríguez, o governo brasileiro irá romper o silêncio que tem mantido diante das críticas do governo de Nicolás Maduro e irá reagir.

A CNN apurou que, apesar de estar evitando responder às “provocações” vindas de Caracas, que chamou para consultas seu embaixador em Brasília, Manuel Vadell, e fez duras críticas a Amorim e ao chanceler Mauro Vieira, o governo brasileiro observa a escalada de declarações e medidas do chavismo e deve reagir caso a ação contra Amorim seja aprovada pelo Legislativo.

Caso o governo Maduro endureça ações e retire de vez seu embaixador do Brasil, o governo Lula responderá na mesma medida, como fez com seu representante na Nicarágua, afirmam fontes do entorno do presidente brasileiro.

A resposta do governo Lula poderia ser por meio de uma nota, expressando o estranhamento com uma medida do estilo contra o assessor de Lula, ou com uma medida de reciprocidade à convocação de Vadell para consultas, fazendo o mesmo com a embaixadora brasileira na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira