SAÚDE EMOCIONAL – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Os conselhos bíblicos

“Os conselhos bíblicos, aplicados de forma correta, são caminhos de vida. Por isso, vale a pena refletir, ler e reler, até que o coração e a mente aprendam a praticar todos os ensinamentos. E este é o real motivo, que recomendo a todos, que leiam as Sagradas Letras, pois ela, lhe apresenta uma nova chance na vida”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

SAÚDE EMOCIONAL

A saúde emocional é um campo complexo, visto que muitos especialistas e estudiosos têm visões diferentes e formas diversas de tratamento. No entanto, o mais importante é que há sempre uma chance de tratamento por orientação médica.

Quando observamos o quadro mundial, nacional e local, fica fácil observar que a vida corrida tem nos levado a uma existência de tormentos, preocupações, depressões, angústias e outras diversidades de males que fere a alma humana.

No entanto, quando voltamos nosso olhar pelo caminho da fé, é notável que a saúde emocional tem uma estreita relação com o mundo espiritual, ou seja, a guerra espiritual travada entre o bem-estar humano (leis divinas) e o desejo de retaliação (lei do pecado), que atinge o corpo físico, o que pode levar a mente a tem um cansaço abissal.

As Sagradas Letras, a Bíblia, nos ensina que os pensamentos e sentimentos negativos trazem doenças a alma. Entretanto, há diversos conselhos práticos nas Sagradas Letras, que têm o poder de destruir os sentimentos ruins acumulados durante a vida. Até porque a palavra tem poder de nos conduzir a um oásis de águas saudáveis que aliviam os pesares da alma.

Vejamos algumas passagens bíblicas que nos conduzem a pensamentos de bons e de paz. E, ao mesmo tempo, é capaz de nos encher de vigor na caminhada de aprendizagem.

1. Confie em Deus – “Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas”. (Provérbios 3:5-6).

Na jornada da vida, queremos pensar que tudo depende apenas de nossas ações e da nossa capacidade (inteligência). Esse é um erro clássico da humanidade, esquecer que há nos céus, um criador, e que ele, ao seu tempo, dará vitória aos que Nele esperam.

2. Abandone a raiva – tem cólera – “Quem não se ira facilmente é melhor do que o homem valente.” (Provérbios 16:32).

Aprenda a controlar as emoções, principalmente a raiva. Até porque ela traz doenças físicas e mentais, e é capaz de levar o ser a atos que depois vai se arrepender.

O sábio Salomão faz uma análise da raiva, ao afirmar: “Como uma cidade arrombada, sem muralhas, é o homem que não consegue se controlar.” (Provérbios 25:28). Ou seja, o descontrole leva a total ruína. Por outro lado, o Salomão diz que o sábio busca compreender todos os fatos e tomar uma decisão racional. Afirma Salomão: “A perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente.” (Provérbios 19:11)

3. Evite a arrogância – “Quando vem o orgulho, chega à desgraça, mas a sabedoria está com os humildes”. (Provérbios 11:2). A humildade que o texto traz, é um coração modesto e bom, que jamais se sente superior ao outro. Diferente do arrogante que busca as glórias deste mundo.

4. Gratidão – “Mostrem-se gratos.” (Colossenses 3:15). É comprovado cientificamente que as pessoas gratas são mais felizes e vivem mais. De forma clara, quando agimos com gratidão, até pelas coisas simples, o espírito se alegra e exulta em Deus. Então, seja grato pelo nascimento, pela vida, pelos seus pais, pelos seus amigos, pela sua saúde, pelas dificuldades, pela graça recebida. Seja sempre grato!

5. Seja generoso – “O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá”. (Provérbios 11:25). Ser generoso é um investimento a longo prazo. Mesmo que as pessoas, as quais receberam sua generosidade, não sejam capazes de entender, e passem a zombar. Continue sendo generoso, pois a generosidade gera generosidade e agrada a Deus.

6. Pense, antes de tomar uma decisão – “O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa”. (Provérbios 14:15). É um princípio sábio, pensar e orar buscando um caminho. Assim como agir pela razão, e jamais pela emoção. Pois, a razão lhe leva a tomar uma decisão cheia de discernimento, como afirma o livro de provérbios: “O raciocínio o guardará e o discernimento o protegerá.” (Provérbios 2:11).

7. Guarda a tua boca – “Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando”. (Provérbios 13:3). É fundamental, saber o momento certo para falar, até porque, o silêncio faz o ser observar todos os ângulos da situação. Então, use o tempo certo para falar.

8. Escute o conselho com muita atenção – “O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos”. (Provérbios 12:15)

9. Instrua-se – “Apegue-se à instrução, não a abandone; guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios nem ande no caminho dos maus”. (Provérbios 4:13-14)

Portanto, a sua saúde emocional passa pela ciência. Todavia, a ciência da fé tem seus efeitos comprovados. Ou seja, seguindo os conselhos bíblicos, o ser pode encontrar equilíbrio e viver bem. Aproveite a vida!

NACIONALIDADE PORTUGUESA – Professor Benedito

É com muito prazer e honra que recebo do Governo de Portugal a CIDADANIA PORTUGUESA, portanto a partir de agora terei dupla cidadania: brasileira e portuguesa. Fui escolhido para ser CIDADÃO PORTUGUÊS por ser de origem Judaica Sefardita, sendo inclusive descendente da notável matriarca judia Branca Dias, que fundou a primeira escola de prendas domésticas do Brasil, na cidade de Olinda-PE. Foi a primeira mulher a praticar o judaísmo nas Américas, a primeira Senhora de Engenho no Brasil (após a morte do marido) e a fundadora da Primeira Sinagoga do Brasil. Sendo brasileiro e sobralense de nascimento e Cidadão Mossoroense e Norte-rio-grandense por outorga da Câmara Municipal de Mossoró e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, agora tenho o privilégio e a honra de ser também Cidadão Português, o que vai me possibilitar ter o Passaporte da Comunidade Europeia, que me garantirá entrar em qualquer país europeu, que pertença à Comunidade Europeia.

VISITA HONROSA

Em reunião com o presidente da ACJUS, o ex-deputado Manoel Mário e o vereador Edson Carlos (cidadania), recebendo informações sobre os projetos e ações para o ano acadêmico de 2024, da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró.

BAOBÁ DA PROFESSORA

No dia 31 de agosto de 2003, quando o Museu do Sertão foi aberto pela primeira vez ao público, a Professora Susana Goretti Lima Leite plantou uma muda de baobá (Adansonia digitata) próximo à capela São Benedito do Museu do Sertão.

Esta planta ficou conhecida como “O BAOBÁ DA PROFESSORA”, em homenagem á Professora Susana.

O baobá é uma gigantesca árvore do continente Africano, que atinge 30 metros de altura e mais de 10 metros de circunferência do caule. É um vegetal que pode durar várias centenas de anos.

Foi introduzida no Brasil pelos escravos africanos no período da colonização. É considerada pelo povo africano como símbolo da cura, fertilidade e fartura. Existem muitas lendas envolvendo esta bonita árvore de caule de diâmetro gigantesco.

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Endereçado ao quadro de associado através dos meios institucionais

Nos termos do Estatuto e das formalidades legais jurídicas e institucionais, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, instituição cultural e social, com sede na Rua Cleodon Almeida, 100, Bairro Abolição II – CEP 59619-500, Mossoró (Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros) devidamente representada por seu presidente, acadêmico José Wellington Barreto, CONVOCA através do presente edital, todos os demais Associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede administrativa e social, Rua Cleodon Almeida, 100, Abolição II, CEP 59619-500, Mossoró (Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros), no dia 03/02/2024 (sábado), com início em primeira convocação às 9h exigindo-se a presença de pelo menos a metade mais um dos associados e não se constando esse quórum, meia hora mais tarde, em segunda chamada, ou seja, as 9h30, a AGE será realizada e o quórum será o do número de associados presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Alteração e aprovação da reforma dos estatutos sociais. Mossoró, RN, 10 de janeiro de 2024 – José Wellington Barreto -Presidente da ACJUS

EQUIPE TRABALHO NAS MUDANÇAS ESTATUTÁRIAS DA ACJUS

Com os amigos Eriberto Monteiro, Roberto Barreto e Dr. Túlio Barreto. Organizando a nossa AGE do próximo dia O3.02.24.

REDE SEM FRONTEIRAS

Caros Membros Oficiais, parceiros e amigos da Rede Sem Fronteiras, confiram esse vídeo!!

É chegada a hora de começarmos a preparação para a CONVENÇÃO INTERNACIONAL CULTURAL DA REDE SEM FRONTEIRAS, que fechará oficialmente as nossas comemorações do Jubileu de Estanho – 10 anos.

A Convenção será realizada no BRASIL, em Mossoró (RN) e Fortaleza (CE), entre os dias 19 e 25 de agosto. Como sempre, terá uma intensa programação artística, cultural e turística, onde estão previstas muitas atividades e realizações com a participação de nossos membros, parceiros, entidades culturais, públicas e privadas.

PARABÉNS! PARABÉNS!

Parabéns a confreira Catarina, chuva de bênçãos. É o desejo de todos os membros da ACJUS.

VISITA AO AMIGO E IRMÃO

No dia 18.1.24 pela manhã reunião no escritório do confrade Francisco Marcos de Araújo em companhia dos amigos Manoel Mário de Oliveira e Misherlany Gaultier. Análise de projetos e muitas ideias para o ano acadêmico de 2024.

O MUSEU DO SERTÃO A PARTIR DE AGORA É TAMBÉM “PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE”

O Projeto de Lei proposto pelo Deputado Neilton Diógenes e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, visando o reconhecimento do Museu do Sertão Professor Benedito Vasconcelos Mendes como PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL MATERIAL DO RIO GRANDE DO NORTE foi sancionado pela Governadora Fátima Bezerra.

O Museu do Sertão, que já tinha recebido o título de “Patrimônio Histórico e Cultural de Mossoró”, outorgado pela Câmara Municipal, por proposição do Vereador Francisco Carlos, recebe agora o importante título de Patrimônio Histórico e Cultural Material do Rio Grande do Norte, graças ao trabalho em prol da cultura do dinâmico Deputado NEILTON DIÓGENES.

Eu, Benedito Vasconcelos Mendes, Curador do Museu do Sertão, agradeço e louvo o magnânimo trabalho dedicado ao desenvolvimento cultural do nosso Estado, desenvolvido pelo eficiente e competente Deputado Neilton Diógenes.

PERSONALIDADES DE MOSSORÓ

NI, Emerson Azevedo, Maria Auxiliadora e Fafá Rosado – Registro de Alcivan Carlos – 2008

Grandes amigos. Dr. Paulo Lopo, Dr. Emerson Azevedo, Dra Auxiliadora Tenório Azevedo e Fafá Rosado, então Prefeita. Todos abrilhantando colação de grau na Faculdade Mather Christi. Mossoró tem gratidão a esses personagens.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL SIMPÓSIO CARIRI CANGAÇO CATOLÉ DO ROCHA – JERICÓ

I SIMPOSIO CARIRI CANGAÇO CATOLÉ DO ROCHA – Catolé do Rocha e Jericó – Paraíba – Nordeste do Brasil – 23 de fevereiro de 2024- Sexta-Feira – NOITE – NOITE SOLENE DE ABERTURA. Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes – Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba. 18h Abertura Festiva da Feira de Livros e Artesanatos Abertura da Mostra Itinerante do Museu da Polícia Militar da Paraíba. Apresentação Artística – CECÍLIA DO ACORDEON Fortaleza CE; CIÇO DO PIFE São José do Egito PE; KAUÃ POETA Tabira PE; 19h Início da Noite Solene – Mestre de Cerimônia – DANNYLO MAIA – Formação da Mesa Solene de Abertura – MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeito Municipal de Catolé do Rocha; BISMARCK MARTINS – Presidente da Comissão Organizadora; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Vice-Presidente da Comissão; PEDRO SANTOS – Secretário de Cultura do Estado da Paraíba; KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Jericó; IRMÃ JOSELMA RODRIGUES DA SILVA – Congregação Franciscana Diligente; ANA CRISTINA LIRA DE SOUSA XAVIER – Diretora do Colégio Normal; LUDIMILLA OLIVEIRA – UFERSA Universidade Federal do Semiárido; MARCÍLIO FALCÃO – SBEC Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço; ARCHIMEDES MARQUES – Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço; LEONARDO GOMINHO – Academia Brasileira de Estudos do Sertão; NARCISO DIAS – GPEC Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço; ANGELO OSMIRO – GECC Grupo de Estudos do Cangaço do Ceará; GERALDO FERRAZ – GECAPE Grupo de Estudos do Cangaço de Pernambuco. 19h Hino Nacional e Hino de Catolé do Rocha – Banda do Colégio Normal Francisca Mendes – 19h15 – Entrada do Estandarte do Cariri Cangaço – Conselheiros Cariri Cangaço: Célia Maria Parahybana – João Pessoa PB – Quirino Silva – João Pessoa PB – 19h40 – Apresentação do Cariri Cangaço – Conselheiro EMANUEL ARRUDA – Princesa Isabel PB – 19h50 – Cumprimentos aos Convidados; 1. MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; 2. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeito Municipal de Catolé do Rocha; 3.BISMARCK MARTINS – Presidente da Comissão Organizadora; 4.JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS- Vice-Presidente da Comissão; 20h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”; 1. LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM – Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha; Entrega de Comenda por Conselheiro HONÓRIO DE MEDEIROS – Natal RN; 2. PEDRO SANTOS- Secretário de Cultura do Estado da Paraíba; Entrega de Comenda por Conselheira ELANE MARQUES – Aracaju SE; 3.IRMÃ JOSELMA RODRIGUES DA SILVA – Colégio Normal Francisca Mendes – Entrega de Comenda por Conselheiro NARCISO DIAS – João Pessoa PB; 4. ANA CRISTINA LIRA DE SOUSA XAVIER – Colégio Normal Francisca Mendes; Entrega de Comenda por Conselheiro PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; 5. KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA- Prefeitura Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro CLÊNIO NOVAES – JS de Belmonte PE; 6. LUDIMILLA OLIVEIRA – Universidade Federal do Semiárido; Entrega de Comenda por Conselheiro WESCLEY RODRIGUES – Sousa PB; 7. JAQUELINE ANDRADE TARGINO – Secretaria de Cultura de Catolé do Rocha; Entrega de Comenda por Conselheiro ANGELO OSMIRO – Fortaleza CE; 8. JOSE SOARES – Pesquisador; Entrega de Comenda por Conselheiro JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO – Pombal PB – 21h – Posse de Novo Conselheiro Cariri Cangaço; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS; Estola e Diploma entregues por Conselheiros; BISMARCK MARTINS – Pocinhos PB; LUMA HOLANDA – João Pessoa PB; 21h10 – Posse de Novo Acadêmico da ABLAC JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS; Fardão, Diploma e Medalha entregues por: ARCHIMEDES MARQUES – Aracaju SE; ELANE MARQUES – Aracaju SE; 21h20 – Lançamento de Revista e Livros – 1. Passagens do Cangaço em Catolé do Rocha; DANNYLO RUANN MAIA – Catolé do Rocha PB; RODOLFO MAIA FERREIRA – Catolé do Rocha PB; 2. Manoel Netto – No Rastro de Lampião; LEONARDO FERRAZ GOMINHO – Floresta PE; 3. As Andanças de Antônio Silvino pelos Sertões do Seridó e Curimataú; FABIANA AGRA – Picuí PB. 4. Ulysses Liberato: Um Cangaceiro a Serviço do Major José Inácio do Barro; JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO – Pombal PB; JERDIVAN NÓBREGA DE ARAUJO – Pombal PB; 5. Cangaço em Perspectiva – O Sertão em Lutas; AUTOR E ORGANIZADOR ADRIANO CARVALHO – Jardim CE – 22h – Passagem do Estandarte do Cariri Cangaço – Atual Sede: Catolé do Rocha PB; BISMARCK MARTINS – JOSE OTAVIO MAIA – PROFESSOR PEREIRA; Próxima Sede: Afogados da Ingazeira PE – AUGUSTO MARTINS – HESDRAS SOUTO – LUIZ FERRAZ FILHO – LOURO TELES – 22h10 Encerramento – 24 de fevereiro de 2024- Sábado – MANHÃ; 8h -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA – Fazenda Dois Riachos – Catolé do Rocha – 9h – CONFERÊNCIA DE CAMPO; Apresentação – BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB; Conferência “O Assalto às fazendas: Dois Riachos, Curralinho e Arruda, pelo Bando de Sinhô Pereira e suas Consequências Históricas” JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS Catolé do Rocha-PB; RODOLFO MAIA Catolé do Rocha-PB – Entrega de Comenda de “Lugar de Memória Cariri Cangaço” Entrega de Comenda por Conselheiros – KYDELMIR DANTAS – Nova Floresta PB; LUMA HOLANDA – João Pessoa-PB; Entrega de Comenda “Personalidade Eterna do Sertão” – Coronel Valdevino Lobo Ferreira Maia; Recebida por Francisco Lobo Maia; Entrega de Comenda por Conselheiros; JOAO DE SOUSA LIMA – Paulo Afonso BA – JOAQUIM PEREIRA – Recife PE. Entrega de Comenda “Mérito Cultural Cariri Cangaço” – Avany Benicio Maia – Recebida por José Odivio Lobo Maia; Entrega de Comenda por Conselheiros – GERALDO FERRAZ – Recife PE; JORGE FIQUEIREDO – Entre Rios BA; Visita à Casa Grande da Fazenda Dois Riachos; Visita à Casa Grande de José Lobo; Visita à Igreja da Conceição – 13h – ALMOÇO EM CATOLÉ DO ROCHA – TARDE – 14h30 – PAINEL E DEBATE; Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes; Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba. “Os Coronéis e o Protagonismo no Rumo dos Destinos dos Sertões” Painelistas – ANGELO OSMIRO Fortaleza CE, Conselheiro Cariri Cangaço; LEANDRO CARDOSO FERNANDES Teresina PI, Conselheiro Cariri Cangaço. IVANILDO SILVEIRA Natal RN, Conselheiro Cariri Cangaço; VALDIR JOSÉ NOGUEIRA SJ de Belmonte PE, Conselheiro Cariri Cangaço. 16h – LANÇAMENTOS – 1. ANAYDE – Ousadia e Poesia no Cenário da Revolução de 30; Anayde Beiriz, Sensibilidade e Paixão; CÉLIA MARIA PARAHYBANA – João Pessoa PB; 16h15 – Entrega de Diplomas de Amigo do Cariri Cangaço; JOSÉ IRARI CAVALCANTI FERREIRA – São José de Piranhas PB; Conselheiro PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; JOÃO DE SOUSA COSTA – João Pessoa PB; Conselheira ANA GLEIDE – Floresta PE; DANNYLO RUAN GALDINO MAIA – Catolé do Rocha PB; Conselheiro CARLOS ALBERTO DA SILVA – Natal RN; RODOLFO MAIA FERREIRA – Catolé do Rocha PB; Conselheiro JAIR TAVARES João Pessoa PB. NOITE – 19h – CONFERÊNCIA E DEBATE – Auditório do Colégio Normal Francisca Mendes; Av. Venâncio Neiva, 420 – Catolé do Rocha, Paraíba; “Antônio Matilde – O Sargento de Armas de Lampião: Nascimento, Cangaço e Morte” BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB; Pesquisador e escritor, Conselheiro Cariri Cangaço – “Nascimento e Cangaço”; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS Catolé do Rocha-PB; Pesquisador e Escritor, Conselheiro Cariri Cangaço; “O Outono do Velho Cangaceiro e sua Descendência” – Debatedores – LUIZ FERRAZ FILHO – Serra Talhada PE; Pesquisador e memorialista, Conselheiro Cariri Cangaço; PROFESSOR PEREIRA – Cajazeiras PB; Pesquisador e livreiro, Conselheiro Cariri Cangaço -21h Encerramento – 25 de fevereiro de 2024- Domingo – MANHÃ – 8h -SAÍDA PARA VISITA EM JERICÓ – SOLENIDADE DE ABERTURA – 8h30 Auditório do Centro Comunitário – Centro – Jericó, Paraíba. – Formação da Mesa Solene de Abertura KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA- Prefeito Municipal de Jerico; MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Presidente da Comissão; BISMARCK MARTINS – Vice-Presidente da Comissão; 8h40 Hino Nacional pela Banda da Polícia Militar da Paraíba ; 8h45 – Cumprimentos aos Convidados; MANOEL SEVERO BARBOSA- Curador Cariri Cangaço; KADSON MONTEIRO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Jericó; JOSÉ OTAVIO MAIA DE VASCONCELOS – Presidente da Comissão; BISMARCK MARTINS – Vice-Presidente da Comissão Organizadora; 9h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”; 1. Prefeitura Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro VALDIR NOGUEIRA – SJ Belmonte PE; 2. Câmara Municipal de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro JUNIOR ALMEIDA – Capoeiras PE; 3. Secretaria de Cultura de Jericó; Entrega de Comenda por Conselheiro JOSUÉ SANTANA MACEDO – Saquarema RJ; 3. Claudizon de Sousa Galvão; Entrega de Comenda por Conselheiro MANOEL BELARMINO – Poço Redondo SE – 9h50 – CONFERÊNCIA E DEBATE – Apresentação – BISMARCK MARTINS Pocinhos-PB – Conferência – “O Ataque do bando de Sinhô Pereira a Jericó e suas consequências” – JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO Pombal-PB – Pesquisador e escritor, Conselheiro Cariri Cangaço – 12h – ALMOÇO EM JERICÓ; Apresentação Artística – CECÍLIA DO ACORDEON Fortaleza CE; CIÇO DO PIFE São José do Egito PE; KAUÃ POETA Tabira PE

PROGRAMA NA RÁDIO FM 105

Apresentadores: Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo

O programa da ACJUS na FM 105, tem sido um show todos os sábados. Direção do programa Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. Participação especial de Ênio. Todos os sábados das 10h às 11h.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Apresentador Ricardo Alfredo

O programa da TV Câmara de Mossoró no RN, de 2023, foi dedicado aos que partiram antes do combinado. Foram entrevistas de grande valor intelectual e social. Agradecemos a todos que tiraram um pouco do seu tempo para ajudar o desenvolvimento cultural da nossa cidade, Estado e do nosso país. Meu sincero, obrigado.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Fundo histórico – Este Salmo foi escrito por Davi, Rei de Israel, em visita do profeta Natã, que repreendeu o seu pecado com Bate-Seba. Após ser despertado do seu ato, o Rei passou a orar e pedir perdão ao eterno da sua ação destrutiva.

Restitui-me, Senhor (Salmo 51:1-2)

Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente, pequei, e fiz o que é mau diante dos teus olhos; de sorte que és justificado em falares, e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo; faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário.

Ore comigo

Senhor, venho á tua presença pedir socorro e perdão, para as minhas fraquezas humanas. Tem misericórdia de mim. E cobre-me com a tua graça. Renova, Senhor, minha esperança.