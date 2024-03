Saúde do Município presta contas do ano 2023

A Câmara Municipal de Mossoró realizou audiência pública, na tarde de hoje (27), para prestação de contas da Saúde do Município do ano de 2023. Na oportunidade, a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, disse que a audiência reafirma o compromisso da gestão municipal com transparência também na saúde.

Ela destacou avanços, mas disse que, em saúde, sempre tem que se investir mais, e assim será em 2024, garantiu. “Nos últimos 15 dias, anunciamos 15 obras em unidades de saúde, das quais 12 na zona rural; temos a reforma no PAM, várias UBS em obras, início da Policlínica do Alto de São Manoel, três Caps em construção e será anunciado o quarto, para o Alto da Conceição”, resumiu.

Ela acrescentou novos processos em andamento para o Centro Especializado em Reabilitação (CER) e a montagem do tomógrafo. “Estamos apenas no aguardo da empresa para instalá-lo. E muita coisa boa ainda virá em 2024 para melhorar ainda mais a assistência à população”, assegurou a secretária.

Relatório de gestão

À fala dela, seguiu-se a apresentação do Relatório Anual de Gestão (RAG) 2023, pela servidora da Secretaria de Saúde Selma Câmara. Nele, são descritas ações e resultados da gestão de Saúde Pública de Mossoró no exercício 2023, resultado da aplicação das políticas, programas e ações propostas do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, Programação de Saúde 2023.

O relatório também traz resultado das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional e nacional, decorrente do corona vírus, pós- pandemia de Covid-19. Na sequência, o contador do Município, Aldair Leite, apresentou indicadores financeiros.

A audiência pública foi presidida pelo vice-presidente da Câmara, vereador Raério Araújo (União Brasil), com a participação do vereadores Paulo Igo (Solidaridade), Wiginis do Gás (União Brasil), Tony Cabelos (União Brasil), Genilson Alves (União Brasil), Costinha (União Brasil) e Professor Francisco Carlos (União Brasil).

A reunião também contou com representantes dos vereadores Omar Nogueira (Patriota), Carmem Júlia (MDB), Ozaniel Mesquita (União Brasil) e Lawrence Amorim (PSDB). Justificaram ausências a vereadora Marleide Cunha (PT) e o vereador Ozaniel Mesquita (União Brasil).

O vereador Genilson Alves, líder do governo na Câmara, parabenizou a Secretaria de Saúde de Mossoró pela transparência. “A audiência pública reafirma que o município está focado em fazer o melhor também para a saúde de Mossoró”, frisou.

A audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Mossoró (canal 23.2 TCM Telecom, canal 2 Telecab e canal TV Câmara Mossoró no YouTube). Também foi gravada para reapresentação na grade da emissora.