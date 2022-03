Sargento da PM passa mal e morre durante protesto em frente à Governadoria

Um sargento da Polícia Militar de 47 anos, identificado como Luciel de Lima Rodrigues, morreu no início da tarde desta terça-feira (22) durante um protesto em frente à Governadoria, no Centro Administrativo, em Natal. O agente era da ativa e tinha histórico de pressão alta.

Segundo testemunhas, o sargento passou mal durante a manifestação e caiu em frente à Governadoria. O policial foi atendido por equipes do Samu, mas não resistiu.

Segundo o Governo do Estado, Luciel foi incorporado à Polícia Militar do Rio Grande do Norte em 28 de junho de 1999, era 3º sargento lotado no 14º Batalhão de Polícia Militar, no município de João Câmara.

Identidade do 3º Sargento Luciel – Foto: Reprodução

Desde a manhã desta terça, policiais fazem um protesto em frente ao Centro Administrativo para cobrar melhorias salariais. A categoria, que tem os menores salários da segurança pública, cobra uma equiparação com a Polícia Civil e demais forças.

Em nota, o Governo do Estado lamentou a morte do policial. “Aos familiares e amigos nossa solidariedade e sinceros sentimentos”, afirma o texto.

Com informações da 98 FM