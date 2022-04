Sargento da PM morre após ser esfaqueado no interior do RN

Um policial militar morreu depois de ser esfaqueado, na madrugada deste sábado (16), no município de Serra Caiada, no interior do RN. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por um desentendimento entre a vítima e o seu enteado.

A vítima é Márcio Laurentino Torres, 44 anos, 3º Sargento da Polícia Militar. De acordo com informações preliminares, o militar teria discutido com o seu enteado e esposa na noite da sexta-feira (15), e durante a madrugada do sábado (16), enquanto dormia, o enteado teria desferido quatro golpes de facas no agente de segurança pública. O homem fugiu após o crime e está desaparecido.

O policial ainda foi socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu e veio a óbito.

Em nota, a Polícia Militar informou que o praça adentrou às fileiras da Corporação no ano de 1997 e atualmente estava lotado no 16º Batalhão de Polícia Militar, em São Gonçalo do Amarante.

“A Polícia Militar lamenta a morte deste honrado guerreiro, externando aos amigos, companheiros de trabalho e familiares, os nossos sentimentos de mais profundo pesar”, finalizou o comunicado.

BlogdoBG