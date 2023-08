São Paulo perde para o San Lorenzo e precisa de virada na Sul-Americana

Globo Esporte

O São Paulo não jogou bem, criou pouco e perdeu por 1 a 0 para o San Lorenzo, nesta quinta-feira, no Nuevo Gasometro, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo com força máxima, o Tricolor teve dificuldades para furar o bom sistema defensivo do time argentino, que segurou o ímpeto do rival e buscou o gol da vitória no segundo tempo, com Bareiro. Dividido entre três competições, o São Paulo precisará virar o confronto no Morumbi, quinta-feira que vem, para avançar às quartas de final – enquanto tenta lidar com uma série de quatro jogos sem vencer, reagir no Brasileirão e se preocupa com as semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians.