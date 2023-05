São Paulo faz 2 a 0 no Internacional e sobe para o G4 do Brasileirão

Agência Brasil

Com um gol em cada tempo, o São Paulo derrotou o Internacional por 2 a 0 na tarde deste domingo (7) e subiu provisoriamente para a quarta posição do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que iniciou a competição com derrota para o Botafogo na abertura, emendou três jogos de invencibilidade ao marcar com Luciano e Pablo Maia e agora tem 7 pontos. O Colorado, que começou a rodada com a mesma pontuação, acabou ultrapassado pelo rival no critério saldo de gols.

Abraçado pela sua torcida, o @saopaulofc vence e convence! pic.twitter.com/dZM7pmLPNh — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 7, 2023

O São Paulo, empurrado por quase 47 mil torcedores, abriu o placar aos 32 da primeira etapa. A arbitragem apitou pênalti em toque de mão de Igor Gomes dentro da área. Luciano foi para a cobrança, o goleiro Keiller defendeu e no rebote o próprio Luciano marcou.

No segundo tempo, o Tricolor paulista ampliou com uma belíssima jogada individual de Pablo Maia. O volante são-paulino passou pela marcação, cortou para a esquerda e, ao perceber Keiller adiantado, chutou por cobertura para fazer um golaço, aos 24 minutos, dando números finais à partida.

Na próxima rodada, o Internacional entra em campo na quarta (10) para receber o Athletico Paranaense no Beira-Rio. Já o São Paulo visita o Fortaleza no dia seguinte.