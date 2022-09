São Paulo é o estado com maior número de candidatos vindos de outros estados

Entre os 9.909 candidatos a deputado federal inscritos nas eleições deste ano, quase 2 mil nasceram em um estado diferente do domicílio eleitoral em que disputam uma vaga de deputado federal. O levantamento foi feito pela Agência Câmara com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

São Paulo é o principal destino dos candidatos migrantes, tendo 355 candidatos que vieram de outros estados. Também é a unidade da Federação que mais exporta políticos: 251 paulistas estão disputando vagas em outros estados.

Já Minas Gerais tem um saldo negativo. Enquanto 196 mineiros disputam vagas em outros estados, apenas 101 migrantes tentam se eleger por Minas.

Regiões

As regiões Norte e Centro-Oeste também atraíram um grande número de candidatos migrantes. Comparando o saldo entre os candidatos que deixaram e chegaram a cada estado, a lista é liderada por Roraima (85 candidatos), Tocantins (63), Rondônia (61), Mato Grosso (47), Distrito Federal (45), Amapá (41) e Goiás (33).

Na outra ponta, o Nordeste tem alguns dos maiores exportadores de candidatos, com Bahia, Pernambuco e Ceará entre as principais origens de políticos que tentam uma vaga em outros estados.

Fonte: Agência Câmara de Notícias