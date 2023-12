São Gonçalo do Amarante ganha destaque nacional em investimentos na área da saúde

No Brasil, o ranking aponta o município como 12º colocado na lista denominada “Melhores cidades para fazer negócios em saúde”. Foto: Reprodução A cidade de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, conquistou posição de destaque ao ser reconhecida como uma das 20 melhores cidades do Brasil para investimentos na área da saúde em 2023, marcando o topo da lista no estado, segundo a Revista Exame. No Brasil, o ranking aponta o município como 12º colocado na lista denominada “Melhores cidades para fazer negócios em saúde”. O ranking nacional é feito a partir de um estudo que calcula o Índice de Qualidade Mercadológica (IQM). O IQM aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas. Tal reconhecimento evidência ainda a vitalidade do setor de saúde local e também a eficiência da gestão do município, sob a liderança do prefeito Eraldo Paiva. A atual administração tem sido marcada por estratégias inovadoras e eficientes alocações de recursos, criando um ambiente propício para o crescimento e aprimoramento dos serviços de saúde na região. “Estamos comprometidos em proporcionar uma saúde de qualidade para nossos cidadãos. Esse reconhecimento é mais um passo significativo em direção a esse objetivo, e estamos empenhados em realizar o cuidado em saúde de forma digna e acessível a todos”, destacou o prefeito Eraldo Paiva. A exemplo disso, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante está empenhada em melhorar substancialmente os serviços de saúde para a população. Projetos em andamento, como a construção da nova Unidade Básica de Santa Terezinha, da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio e a reforma da Unidade Básica de Saúde de Uruaçu, evidenciam esse compromisso. Essas iniciativas visam oferecer um atendimento de saúde mais acessível e eficaz para a comunidade. A modernização das Unidades Básicas de Saúde (UBS) inclui a criação de espaços funcionais, recepção, consultórios, salas de preparo e vacinação, além de banheiros acessíveis, proporcionando um ambiente mais acolhedor e eficiente para os pacientes. “Esses investimentos em infraestrutura de saúde são fundamentais para a melhoria da assistência médica em São Gonçalo do Amarante, a ampliação de unidades ajuda significativamente a ampliar a oferta de assistência em saúde e desafogar algumas unidades”, enfatizou a Secretária de Saúde do município, Carliane Emerenciano. Além das obras em andamento, a recente entrega da Unidade Básica de Saúde da comunidade de Belo Horizonte preencheu uma lacuna crítica, fornecendo serviços de saúde essenciais em uma região anteriormente desprovida de assistência médica. O município também está avançando com a construção do Hospital Geral de São Gonçalo do Amarante, uma instituição de 135 leitos com uma ala universitária. Esta unidade hospitalar de grande porte visa ampliar a oferta de serviços de saúde na região, oferecendo atendimento em áreas como cirurgia geral, clínica médica, obstetrícia, pediatria, UTI, entre outros, promovendo uma assistência completa e de qualidade para a população. Com medidas assertivas para desburocratizar processos e atrair investimentos, a administração municipal liderada por Eraldo Paiva não só destaca São Gonçalo do Amarante como referência na área da saúde, mas também como um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, fomentando a inovação e a prosperidade para empreendedores locais e investidores interessados no município.