Santo Irineu é Doutor da Igreja

Ponte espiritual e inspiradora da paz

Nas motivações que antecedem o anúncio, Francisco destaca dois aspectos da vida e da obra do Santo que, “vindo do Oriente”, “exerceu seu ministério episcopal no Ocidente”:

Ele era uma ponte espiritual e teológica entre os cristãos orientais e ocidentais. Seu nome, Irineu, exprime aquela paz que vem do Senhor e que reconcilia, reintegrando na unidade.

Recordamos que na quinta-feira, 20, foi dado o último passo para este pleno reconhecimento do bispo de Lyon do século II, com a acolhida pelo Papa do parecer positivo da Congregação para as Causas dos Santos.

Francisco também já havia falado sobre isso em 7 de outubro do ano passado, no encontro com o Grupo Misto de Trabalho ortodoxo-católico Santo Irineu, oportunidade em que sublinhou, como fez também neste 21 de janeiro, o papel de “grande ponte espiritual e teológica entre cristãos orientais e ocidentais” e a missão de paz já impressa na raiz grega do seu nome – Ειρηναίος (Eirenaios) que significa “pacificador”.

A paz do Senhor, disse o Papa naquela ocasião, “não é uma paz ‘negociável’, fruto de acordos para proteger interesses, mas uma paz que reconcilia, que reintegra na unidade. Esta é a paz de Jesus”.