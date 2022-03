Sandra, Larissa e Lairinho se filiam ao União Brasil

Nesta quinta-feira, 31, a família Rosado anunciou a ida para o partido União Brasil. A filiação de Sandra, Larissa e Larinho Rosado ao novo partido ocorreu nesta manhã e representa um novo momento para a história politica da família.

Lairinho Rosado explicou que, por causa das mudanças na Legislação Eleitora, os partidos não podem mais se coligar. “Por isso, nós estamos nos filiando ao partido União Brasil, que é uma nominata na qual a gente pode se eleger e lutar cada vez mais pelo povo de Mossoró e do Rio Grande do Norte”, informa.

Larissa Rosado enalteceu o seu amor pela cidade de Mossoró e pelo estado do Rio Grande do Norte e informou que a sua prioridade é trabalhar em defesa das mulheres, dos trabalhadores e de todos que lutam para que o estado e o município se fortaleçam.

“O meu coração pulsa por Mossoró e pelo Rio Grande do Norte, e eu quero poder ter a oportunidade de continuar as nossas lutas, que são coletivas, que são pelo fortalecimento da nossa sociedade”, informou a vereadora, que está pré-candidata nas eleições deste ano.

Com décadas de vida pública, desenvolvendo um trabalho voltado para o povo de Mossoró e do RN, Sandra Rosado reafirma o compromisso com o povo e lembra que, somente com união, é possível transformar a sociedade. “Unidos, nós seremos sempre mais fortes”, enfatiza.

Desfiliação do PSDB

A filiação de Larissa Rosado ao partido União Brasil ocorre após a vereadora de Mossoró solicitar a desfiliação política do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB). A saída de Larissa do partido ocorreu em comum acordo e é amparada por uma liminar concedida pela Justiça Eleitoral, garantido os seus direitos políticos.

A decisão de sair do PSDB partiu de um posicionamento pessoal da vereadora de Mossoró. Na decisão da liminar, Larissa Rosado alega a existência de grave discriminação pessoal e que se tornou insustentável o convívio no seio partidário.

Partido União Brasil

O União Brasil (UNIÃO) surgiu da fusão entre o Partido Social Liberal (PSL) e o Democratas (DEM). A sua criação foi aprovada por ambas agremiações em 6 de outubro de 2021. Em fevereiro de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou a fusão e conferiu o registro ao novo partido político, que à época contava com o maior número de membros na Câmara dos Deputados.