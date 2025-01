Dedicação: Sandra e Laíre Rosado: das cadeiras do Congresso para as salas de aulas

Por décadas, o casal Sandra e Laíre Rosado esteve no centro das decisões políticas do Rio Grande do Norte e do Brasil. Ela, com uma trajetória que inclui mandatos como vice-prefeita, prefeita, deputada estadual, deputada federal e vereadora. Ele, deputado federal por dois mandatos e médico apaixonado pela profissão. Agora, fora das disputas eleitorais, os dois vivem uma nova fase, marcada pelo desejo incessante de aprendizado e pelo aprofundamento na fé.

Nesta segunda-feira (27), Sandra e Laíre celebraram mais uma conquista: a formatura no curso de Teologia. Aos 73 e 79 anos, respectivamente, eles provaram que o conhecimento não tem idade. Foi o terceiro curso superior concluído por ambos — ela já é formada em Serviço Social e Direito, enquanto ele tem diplomas em Medicina e Direito. E a caminhada acadêmica não para por aí: Laíre já se matriculou em uma nova graduação, desta vez em Filosofia.

Para Sandra, o estudo sempre foi um caminho natural. “Nós sempre tivemos essa disposição de continuar a vida estudando”, reflete. “Quando chegamos à terceira idade, vimos que era necessário manter essa busca, não só para nos sentirmos úteis, mas também porque o conhecimento é algo fundamental”, afirma.

A escolha pela Teologia veio após uma reflexão, admiração pelo tema estudado e fé cristã dos dois. Durante o curso, Sandra e Laíre enfrentaram desafios, especialmente no início, quando as aulas eram remotas devido à pandemia. “Foi um período difícil, porque tivemos que lidar com matérias completamente novas, como grego, e o ensino à distância tornava tudo mais complicado”, lembra Sandra. No entanto, com o fim do confinamento e as aulas presenciais, veio também uma imersão profunda em um universo diferente.

“Estudamos ao lado de seminaristas, convivemos com outras realidades e ampliamos nossa visão de mundo. Foi uma experiência enriquecedora, que nos fez crescer como pessoas e fortalecer ainda mais nossa fé”, conta. Além das aulas, participaram de práticas em igrejas, interpretaram homilias e se envolveram em atividades que ampliaram sua vivência espiritual.

Para Laíre, que há mais tempo já se acostumou com a vida fora da política, o curso representou um desafio e uma grata surpresa, até mesmo por estar ao lado da “meninada”, colegas de turma.

“Quando terminamos de apresentar o TCC, um professor nos disse: ‘Quando vi vocês aqui no primeiro dia, pensei: vamos ver quantos dias eles aguentam’. E nós concluímos o curso”, celebra.

Além de concluir os quatro anos de estudos, o Trabalho de Conclusão, feito em dupla, recebeu nota 10.

Atuação na mulher na igreja

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Sandra e Laíre trouxe um considerado “inovador” pelo filho Cid Augusto: “Redescobrindo a atuação da mulher na Igreja: uma reflexão a partir da teologia feminista”. O filho do casal, que acompanhou de perto a trajetória acadêmica dos pais, atuou como co-orientador do trabalho e destacou a relevância da pesquisa.

“Foi um trabalho inovador, que questiona o papel da mulher dentro da Igreja Católica e por que a igreja não abre os espaços para que a mulher participe mais”, explica Cid. Para ele, o tema não foi surpresa, considerando o histórico de luta feminina da família. “Eu fiquei surpreso não por eles desenvolverem esse tipo de trabalho, porque as lideranças aqui em casa são todas mulheres.

Mamãe sempre foi liderança, Larissa também. Mas para mim foi novidade como o tema foi recebido pela faculdade”, afirmou Cid.

Toda a família, na verdade, se emocionou com a formatura do casal. Larissa Rosado, ex-deputada, filha de Sandra e Laíre, conta que acompanhou de perto o comprometimento dos pais com os estudos e relembra momentos marcantes.

“Passa um filme na nossa cabeça quando lembramos da rotina deles. Todos os dias, saíam arrumadinhos para a faculdade, preocupados com as provas, ansiosos pelas notas, como se fossem adolescentes”, brinca. “Eles são um exemplo de que nunca é tarde para aprender e se reinventar”, complementa.

Para Lahyre Neto, Lairinho, também filho do casal, escreveu: “Mais que aprender, eles ensinaram. Ensinaram que não há idade para estudar, não há de existir etarismo, ensinam o amor de um pelo outro”.

A dedicação ao curso foi tamanha que, muitas vezes, a rotina da família teve que se adaptar.

“Muitas vezes, um almoço de domingo terminava mais cedo porque eles tinham um trabalho para entregar. Mudávamos programações porque tinham prova no dia seguinte”, conta Larissa.

Carreira política e novos desafios

A conclusão do curso não significa o fim da jornada acadêmica para o casal. Laíre já está matriculado em Filosofia, enquanto Sandra segue destacando as reflexões e mudanças que a aposentadoria política e as novas escolhas trouxeram.

“Eu atravesso um novo período na minha vida. Eu fiz um voto diante de uma situação que eu enfrentei na minha vida pessoal de que eu renunciaria a toda a minha paixão pela política em defesa de uma saúde que eu precisava ter para viver mais”, revela Sandra.

“Continuo sendo uma pessoa política, mas de uma forma diferente. Hoje, atuo com mais discrição, mais resiliência, mais amor ao próximo”, diz.

“Na hora em que eu assumi a posição de continuar política, mas não disputar mais cargos públicos, que era uma grande paixão que eu tinha, eu mudei a minha visão de vida. Hoje eu sou uma pessoa extremamente política, mas muito mais tranquila, com mais capacidade de ter resiliência, de ter amor ao próximo, e isso foi muito mais aprofundado agora com o curso de teologia”, finaliza.

