Sancionada e Publicada Lei Municipal do Habita Tibau

Foi sancionada e publicada a Lei Municipal do Habita Tibau, a nova lei pretende fomentar a política habitacional do município, para garantir dignidade e qualidade de vida para a população.

A lei prevê a criação de programas voltados para a população com vulnerabilidade social, com a construção de 50 casas em formato de área habitacional, facilitando e promovendo o acesso à habitação para a população de baixa renda, garantindo a moradia digna como direito e vetor de inclusão social. E, além disso, fazer a integração dos projetos habitacionais com os investimentos em saneamento e os demais serviços urbanos.

Com a Lei Municipal do Habita Tibau, a perspectiva é que mais famílias tenham acesso a uma moradia digna e que Tibau possa se desenvolver de forma mais justa e equilibrada.