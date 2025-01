SAMU no litoral da Costa Branca registra fim de semana tranquilo

A instalação da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no litoral da Costa Branca potiguar, parceria entre as Prefeituras de Mossoró, Tibau e Grossos, está sendo marcado pela tranquilidade com poucas ocorrências. No segundo final de semana de funcionamento, apenas dois atendimentos foram registrados.

Conforme balanço divulgado pelo SAMU Mossoró, na sexta-feira (3) nenhum atendimento foi registrado. Já no sábado (4) e domingo (5), um atendimento para cada dia foi registrado.

Em Tibau, a base do SAMU está instalada na Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha. O funcionamento ocorre das 19h da sexta-feira às 7h da segunda-feira, incluindo feriados. O serviço ficará disponível até 5 de março, quando encerra o Carnaval.

Esta medida garante uma maior assistência em saúde e segurança para os turistas que frequentam a Costa Branca potiguar, muitos deles mossoroenses, desfrutando das cidades vizinhas na alta estação.

Telefone do SAMU no litoral: (84) 93300-2150.