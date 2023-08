Sampaoli conversa com Pedro pela primeira vez desde agressão de ex-preparador do Flamengo

Às vésperas da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, e o atacante Pedro tiveram a primeira conversa desde a agressão do ex-preparador físico Pablo Fernández ao jogador. O Rubro-Negro tenta aparar as arestas do episódio que ainda reverbera nos bastidores.

Demorou 16 dias para que o argentino chamasse o camisa 9 para um bate-papo. A ação ocorreu pouco antes do treino desta segunda-feira. O objetivo da conversa, que demorou cerca de meia hora, foi que ambos pudessem “seguir em frente”. A informação foi inicialmente divulgada pela ESPN e confirmada pelo ge.

Pedro levou um soco no rosto de Pablo Fernández no vestiário do Independência logo após a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1, no último dia 29. Desde então, o preparador argentinou deixou o Flamengo, enquanto o atacante recebeu punição por ter se recusado a continuar o aquecimento durante a partida em Belo Horizonte.

Minutos depois da agressão, Pedro publicou um texto em suas redes sociais no qual relatou que vinha sofrendo “covardia psicológica” no clube. O jogador não deu entrevistas desde o episódio, enquanto Sampaoli respondeu algumas vezes que a questão seria tratada internamente.

Suspenso pela diretoria do jogo de ida contra o Olimpia, Pedro disputou os 90 minutos da derrota para o Cuiabá e não saiu do banco na partida de volta diante da equipe paraguaia, que resultou na eliminação rubro-negra da Libertadores. Diante do São Paulo, no domingo, ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo e fez nos acréscimos o gol de empate, de pênalti.

As últimas semanas foram tensas no Ninho do Urubu, principalmente depois da agressão do Pablo Fernández. Com os maus resultados, aumentaram as críticas sobre o trabalho de Jorge Sampaoli. O vice de futebol do clube, Marcos Braz, negou que haja relação ruim entre o técnico e o elenco, mas admitiu a repercussão difícil do soco de Pablo Fernández em Pedro. – Não acredito nisso, que não tenha boa relação. O Sampaoli é um bom treinador, todo mundo sabe que a gente teve um evento fora da curva, que não tem como controlar. O Flamengo, como instituição, tomou todas as atitudes, as pessoas do departamento entenderam isso e a vida seguiu.

O Flamengo volta a campo contra o Grêmio, na quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 0 em Porto Alegre.