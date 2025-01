Salineiros de Mossoró e região enaltecem a inclusão do setor no PROEDI

A recente inclusão do setor salineiro no Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (PROEDI/RN) deve gerar 14 mil novos empregos no estado. A medida foi comemorada em audiência nesta sexta-feira (17), em Mossoró, reunindo empresários do setor e a governadora Fátima Bezerra.

A inclusão ocorreu em dezembro do ano passado, quando a governadora, atendendo a uma reivindicação histórica da indústria do sal, assinou o decreto assegurando a inserção e definindo as condições para as empresas terem acesso aos benefícios por meio de incentivos fiscais, como a isenção de ICMS. Atualmente, o PROEDI/RN beneficia 300 indústrias, que juntas geram mais de 56 mil empregos no estado.

O Rio Grande do Norte lidera a produção de sal marinho no país, com uma produção média de 6,5 milhões de toneladas ao ano, cerca de 95% do sal produzido no Brasil. Por isso, o setor tem grande importância na balança comercial, tendo contribuído em 2024 para um superávit de US$ 289,7 milhões no ano.