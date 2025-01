Salários de Lula, ministros do STF e parlamentares passa para R$ 46,3 mil

O salário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), dos ministros do Executivo, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), dos 594 deputados federais e senadores, e do procurador-geral da República, Paulo Gonçalves, será ajustado para R$ 46.366,19 a partir deste sábado, 1º de fevereiro.

Segundo o jornal Estadão, o aumento de 5,4% corresponde à última etapa de um reajuste escalonado aprovado pelo Congresso em 2022, no final do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Esse valor estabelece o teto salarial do funcionalismo público, com base na remuneração dos ministros do STF. Na prática, há servidores que ganham acima desse valor devido a auxílios e gratificações diversas. Antes do reajuste, os salários eram de R$ 44.008,52.

O aumento foi aprovado durante a transição entre os governos de Bolsonaro e Lula, com pouca discussão no Congresso, próximo ao final do ano. Apenas os partidos PSOL e Novo se posicionaram contra os reajustes.