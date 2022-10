Rui projeta vitória de Jerônimo no primeiro turno

O governador Rui Costa esbanjou otimismo ao afirmar neste sábado, 1, que seu candidato ao governo do estado, Jerônimo Rodrigues, ganharam a eleição deste domingo, 2, já no primeiro turno.

A opinião do mandatário endossa o que foi revelado pela pequisa AtlasIntel/A TARDE, que mais uma vez apontou a liderança do petista e a tendência que o pleito seja definido neste domingo (02). “Já projetei até a votação. Jerônimo vai ter em torno de 53% dos votos. Pode conferir”, afirmou Rui.

O governador traçou um paralelo com a sua eleição, em 2014, quando venceu a disputa pelo Palácio de Ondina pela primeira vez.

“Naquele ano, eu não era conhecido da população, comecei a campanha muito atrás nas pesquisas e elas demoraram para captar esse sentimento das ruas”, recorda.

“Hoje, em cada cidade que a gente passa, vejo uma multidão acompanhando Jerônimo, com carinho, com entusiasmo, participando da festa, faça chuva ou faça sol. Teve vezes que o adversário de agora chegou na cidade e foi embora na mesma hora, porque não tinha gente para apoiar. Com o Jerônimo, isso não acontece. As cidades ficam em festa quando a gente passa”, reforçou.

Rui pontuou ainda que a passagem de Lula por Salvador auxiliou na reta final da campanha e ajudará a dar o empurrão necessário para que a campanha do seu time seja vitoriosa.

“Esta última semana, com a vinda até do presidente Lula, a vibração que a população passa para a gente é emocionante. Agradeço a todos e peço para que mantenham a onda da esperança crescendo, porque o grande dia está chegando,” pontuou.