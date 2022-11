Rua Frei Miguelinho agora em mão única

Com a proposta de reduzir o número de acidentes na rua Frei Miguelinho, no bairro Aeroporto, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) adotou nova configuração de sentido da via. A medida foi aprovada por condutores e moradores do bairro.

Segundo o Departamento de Educação para o Trânsito da Sesdem, as ações pedagógicas foram intensificadas com a proposta de chamar atenção do condutor sobre a mudança de sentido da via, além da necessidade de seguir as sinalizações.

Foi realizada ação educativa, reforçando a questão do respeito e da leitura da nova sinalização. “Para os moradores que utilizam a via diariamente, ficou muito acessível em relação ao asfalto. Excelente a parte de educação que a prefeitura vem fazendo junto ao trânsito. Bastante importante essa orientação aos motoristas e pedestres”, disse a condutora Raquel Olímpia.

Com informações da Assecom/PMM