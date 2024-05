RS tem quatro barragens com risco de rompimento; veja situação de cada uma do estado

As barragens em situação de emergência ficam em Cotiporã, Bento Gonçalves, Canela e São Martinho da Serra. Temporais deixaram 39 mortos e 68 desaparecidos.

Por g1 RS

03/05/2024 14h32 Atualizado há 7 minutos

Antes e depois da Barragem 14 de Julho, entre Cotiporã e Bento Gonçalves — Foto 1: Divulgação — Foto 2: RBS TV/Reprodução

O Rio Grande do Sul tem quatro barragens em situação de emergência. Isso significa que elas apresentam risco de rompimento iminente, segundo o governo do estado. A situação foi atualizada no início da tarde desta sexta-feira (3). Veja abaixo.

Ao todo, 39 pessoas morreram em razão dos temporais no estado. São 74 feridos e 68 desaparecidos. Conforme o boletim mais recente da Defesa Civil, 31,5 mil pessoas estão fora de casa, sendo 7.949 pessoas em abrigos e 23.598 desalojados (na casa de familiares ou amigos). Ao todo, 235 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 351,6 mil pessoas.

As barragens com risco de ruptura iminente ficam em Cotiporã, Bento Gonçalves, Canela e São Martinho da Serra. O decreto da situação de emergência exige que providências sejam tomadas para preservar vidas.

A barragem 14 de Julho se rompeu parcialmente na tarde de quinta (2). A Defesa Civil estadual emitiu alerta e determinou a evacuação de comunidades em sete cidades. A barragem segue em situação estável, sem alterações desde quinta-feira. A vazão de água diminuiu nas últimas horas, diz a empresa que opera a usina.

A barragem do Arroio Barracão, em Bento Gonçalves, sofreu erosão da margem direita. Ao todo, 50 famílias estão sendo retiradas da região. Já na barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra, houve a necessidade de evacuação da população potencialmente atingida.

Diferente das barragens de rejeitos de minério, como as que provocaram as tragédias de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, as principais estruturas sob risco no estado são de usinas hidrelétricas. As barreiras represam a água de rios para a geração de energia.

Situação das barragens no RS

Barragem Situação

14 de Julho (Cotiporã/Bento Gonçalves) Emergência

Bugres (Canela) Emergência

Arroio Barracão (Bento Gonçalves) Emergência

Saturnino de Brito (São Martinho da Serra) Emergência

Dona Francisca (Uruguaiana) Alerta

Samuara (Caxias do Sul) Alerta

Dal Bó (Caxias do Sul) Alerta

Capané (Cachoeira do Sul) Alerta

Canastra (Canela) Atenção

Guarita (Erval Seco) Atenção

Herval (Santa Maria do Herval) Atenção

Passo do Inferno (São Francisco de Paula) Atenção

Jacuí (Jalto do Jacuí) Atenção

Fonte: Sema/RS

As barragens em nível de alerta têm anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança. Já as estruturas em nível de atenção são quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo ao decurso do tempo.