Roubos de celulares têm redução de 16,5% no RN

O Rio Grande do Norte registrou uma queda de 16,5% na quantidade de telefones celulares roubados em 2024. A redução leva em consideração o primeiro quadrimestre do ano com o mesmo período do ano passado. O dado é da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED).

Em números absolutos, de acordo com o total de boletins registrados nas delegacias de Polícia Civil do RN, 3.389 aparelhos celulares foram roubados ao longo dos primeiros quatro meses de 2023. Já este ano, no mesmo período, foram 2.829 ocorrências formalizadas, totalizando 560 crimes a menos.

Reduções

Além da queda no total de roubos de telefones celulares (-16,5%), as forças de segurança pública que atuam no estado também conseguiram reduzir outros índices de criminalidade neste primeiro quadrimestre, como as mortes violentas intencionais (-13,2%), assaltos a estabelecimentos comerciais (-11,8%), roubos a residências (-16,3%) e em via pública (-7,6%), e roubos e furtos de veículos (-4,3%).