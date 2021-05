ROSENO: DO MUNDO PARA O RN

Dia 25 de maio, às 20h, o Prof. Geraldo Porto, da UNICAMP, atendendo convite da Sociedade de Amigos da Pinacoteca, vai interagir com o segmento das artes plásticas e vivências não convencionais, por meio do Facebook e do Youtobe, falando sobre Antônio Roseno de Lima. Fotográfo e artista plástico nascido na cidade de Alexandria RN, em 1926, e falecido em São Paulo em 1998.

Roseno foi objeto de estudo da tese de mestrado do Prof. Geraldo Porto, que, desde então, acompanhou a trajetória do fotógrafo e artista. Através da relação que se estabeleceu entre Roseno, sua esposa Soledade e ele, muitas obras foram adquiridas.

Foi ele o primeiro comprador da arte de Roseno. E, depois da sua morte, tomou ao seu encargo colocar nos espaços de preservação da Arte Bruta o nosso artista.

Assim é que as suas obras estão preservadas na “Collection de L’Art Brut de Lausanne, na Suiça. O professor também doou uma coleção de pinturas para o Museu Haus Cajeth, em Heidelberg, na Alemanha, e uma grande coleção das suas melhores fotografias para o Centro de Memória da Universidade Estadual de Campinas.

Sabe-se que Roseno está inserido em diversas publicações na Europa e em alguns catálogos no Brasil. Merece destaque o livro L’art Brut de 2016, Editora Flammarion, Paris, de autoria de Lucienne Peiry.

Suas obras têm sido comercializadas pelos galeristas Ricardo Trevisam em São Paulo, pelo Höchster SchloBplatz, em Frankfurt, na Alemanha, por Elen Tostes da Galeria Guia de Piracicaba.

Através do marchand Antônio Marques tive notícias da existência desse artista e dessa tese, e, depois conduzida pela médica potiguar radicada em São Paulo, Tania Nitrini cheguei ao professor Geraldo.

Há quatro ou cinco anos estamos conversando no sentido de trazer Roseno do “mundo para terras potiguares”. Fizemos tentativas frustradas de localização da sua família em Alexandria, através de Nildo e de outros amigos. Acessamos a própria prefeitura da cidade…..

Enfim, o FESTIVAL AS CORES DO INTERIOR abre essa porta ou janela para que possamos conversar sobre esse artista que Alexandria e o Rio Grande do Norte precisavam conhecer. A Sociedade Amigos da Pinacoteca está adquirindo um trabalho para que Roseno integre-se às artes plásticas potiguares na Pinacoteca de Mossoró, cumprindo um dever de justiça com o conterrâneo. Roseno, que além de pintar, escrevia nas suas obras, insistia mais das vezes que queria ser um passarinho para conhecer o mundo! Pelas mãos do professor Geraldo parte desse sonho está se realizando, a sua Arte Bruta encanta olhares estrangeiros, sendo que a partir de agora, pela importante atitude de resgate do nosso conterrâneo, encantará olhares potiguares. Ocupando o seu lugar merecido no contexto das nossas Artes Plásticas.

* Isaura A. S. R. Maia é professora doutora aposentada da UFERSA e gestora de cultura no Estado do Rio Grande do Norte, nas cidades de Natal e Mossoró.