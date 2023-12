Rosalba diz analisar com cautela candidatura em 2024. Ex-governadora deve assumir PP de Mossoró

Em conversa com o Blog do Barreto a ex-governadora Rosalba Ciarlini (PP) disse analisar com cautela a possibilidade de voltar a disputar a Prefeitura de Mossoró. Ela disse ser necessário dialogar com todas as forças de oposição para somar. “Isso é uma coisa que a gente tem que analisar com muita cautela. Quero somar com a oposição para construir uma candidatura única”, frisou. Rosalba disse que foi convidada para assumir o diretório municipal do PP. “Fui convidada para ser presidente do PP municipal e fiquei de conversar e analisar”, informou. Questionada se vai aceitar ela sinalizou positivamente: “Penso que sim, mas antes vou conversar com algumas pessoas”. Ela também fez uma greve avaliação sobre a gestão do prefeito Allyson Bezerra (União) e disse que ele não está “cuidando das pessoas”. “Está faltando cuidar das pessoas. A saúde está falhando. Deixei os recursos para a construção de um hospital ele não fez”, declarou. Blog Bruno Barreto