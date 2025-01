Rony, do Palmeiras, recusa proposta do Fluminense

CNN Brasil

Rony, atacante do Palmeiras, e seu estafe recusaram uma primeira proposta apresentada pelo Fluminense. É possível que as partes voltem a conversar para tentar alinhar novas condições.

O Verdão tem recebido diversas sondagens pelo jogador e aceita liberá-lo se a oferta também for vantajosa para o clube.

Por enquanto, o Palmeiras ainda estuda as possibilidades, assim como Rony. O jogador tem contrato até o fim de 2026, e o vínculo foi renovado na reta final de 2022, com aumento salarial.

A Itatiaia apurou que o Verdão avalia que a oferta pelo atacante precisa ser boa para o clube, que comprou o jogador por cerca de 6 milhões de euros junto ao Athletico Paranaense, em 2020.

Na época, esse valor representou perto de R$ 30 milhões. O Palmeiras detém 50% dos direitos econômicos de Rony, enquanto o Furacão e o próprio atleta dividem a outra metade.

O camisa 10 também desperta interesse do Atlético-MG, que ainda não apresentou proposta para contratá-lo.

A informação sobre a recusa de Rony em relação à proposta do Fluminense foi publicada pelo jornalista André Hernan, do “Uol”, e confirmada pela reportagem.

Com futuro incerto no Palmeiras, Rony se representou normalmente na última segunda-feira (6). Neste momento, ele está integrado ao elenco alviverde.

Carreira

Nome importante nos últimos anos vitoriosos do Palmeiras, Rony terminou a última temporada em baixa no Verdão. Ele perdeu espaço entre os titulares com o técnico Abel Ferreira e também se tornou alvo frequente de críticas da torcida.

Mesmo assim, o atacante marcou 10 gols e distribuiu seis assistências em 2024. No geral, tem 283 jogos pelo Alviverde, com 70 gols e 32 assistências.

Contando a passagem pelo Athletico Paranaense, Rony soma no currículo dois títulos do Brasileirão, duas edições da Copa do Brasil, duas Libertadores, uma Sul-Americana e uma Recopa Sul-Americana.