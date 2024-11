Ronaldo Fenômeno quer ser presidente da CBF e levar Guardiola para Seleção

O jornal espanhol Sport revelou que o pentacampeão Ronaldo Fenômeno pretende se tornar presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e já teria um plano de colocar treinador Pep Guardiola na frente da Seleção para Copa de 2026. A decisão para participar do pleito ocorrerá em março de 2026.

Para assumir o cargo, Ronaldo teria que se desfazer de projetos dentro do futebol, como vender sua parte do Valladolid, onde tem cerca de 80% das ações do clube.

Ronaldo e Guardiola trabalharam juntos na temporada 1996-97 pelo Barcelona e conquistaram a Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa e Copa do Rei.

Atual presidente da CBF

Atualmente quem assume o cargo de presidente da CBF é Ednaldo Rodrigues. No final de 2023, Ednaldo foi retirado da presidencia. A justificativa para tal decisão foi o fato de a 21ª Câmara de Direito Privado do TJ-RJ julgar, por unanimidade, extinta a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público (MP) contra eleições que teriam sido realizadas irregularmente pela CBF em 2017. Foi após esta Ação Civil Pública que a entidade máxima do futebol brasileiro aceitou assinar em 2022 um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que, entre outras coisas, estabeleceu a realização de uma nova eleição, da qual Ednaldo Rodrigues saiu vencedor.

Em janeiro de 2024, Ednaldo Rodrigues foi reconduzido à presidência da CBF, quando Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), despachou favoravelmente ao dirigente após a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Advocacia-Geral da União (AGU) publicarem pareceres favoráveis à suspensão da decisão judicial que afastou Ednaldo do cargo. Foi determinado o retorno imediato de Ednaldo ao posto, mas o caso ainda deverá ser julgado pelo colegiado da Corte.