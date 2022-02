Rogério Marinho cumpre agenda no Rio Grande do Norte

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, cumpre agendas no Rio Grande do Norte nesse sábado (5). Os compromissos envolvem ações de mobilidade urbana em Parnamirim e de segurança hídrica em Nísia Floresta e em São Paulo do Potengi.

A agenda começa na cidade de Parnamirim, na Grande Natal. Marinho visitará, às 8h30, a Estação Boa Esperança, da Linha Branca da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que já está concluída e será inaugurada em breve. Na sequência, seguirá pelos trilhos até a Estação Cajupiranga, que está em construção.

Nesta última etapa, às 9h, será feita uma vistoria do andamento das obras no local e assinado um acordo de cooperação técnica para a construção de uma nova estação na Linha Norte da CBTU em Natal.

Às 11h, está prevista a assinatura do termo que autoriza liberação de recursos para a elaboração de projeto básico para a implantação de um sistema de abastecimento de água que vai atender as comunidades Camurupim e Barreta, em Nísia Floresta.

Além disso, serão entregues os projetos para implantação de sistemas de abastecimento de água, açude e adutoras que beneficiam 13 municípios potiguares: Cerro Corá, Brejinho, São Tomé, Venha Ver, Macaíba, Caraúbas, Água Nova, Marcelino Vieira, Carnaubais, Ielmo Marinho, Itajá, Timbaúba dos Batistas e Carnaúba dos Dantas.

Por fim, Rogério Marinho estará em São Paulo do Potengi, às 15h, para assinar um acordo de cooperação técnica para a implantação de 49 sistemas dessalinizadores em 40 cidades do Rio Grande do Norte. Os equipamentos são parte do Programa Água Doce (PAD).