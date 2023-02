Rogério Marinho apresenta projeto que dificulta ida de Dilma Rousseff ao Banco dos Brics

O senador Rogério Marinho (PL), líder da oposição na Casa, apresentou um projeto de lei para exigir que indicações de brasileiros para cargos de presidente e de diretor em instituições financeiras internacionais passem por avaliação no Senado.

Caso aprovada, a proposta dificultaria a nomeação da petista para o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco dos Brics.

“É preciso que o Senado analise o espectro amplo das aptidões para o cargo, sobretudo por ser também a Casa responsável por autorizar operações externas de natureza financeira”, afirmou Marinho neste sábado (24) nas redes sociais.

“Nossa proposta é que o indicado tenha reputação ilibada e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros, com mais de dez anos de experiência”, acrescentou.

Se for confirmada como nova presidente do NDB, Dilma pode ter um salário de cerca de R$ 290 mil. Lula defende a nomeação da ex-presidente ao comando da instituição financeira gerida pelos Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O Antagonista