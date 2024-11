“Rogério faz piada com a situação dos trabalhadores e trabalhadoras”, afirma Natália Bonavides

Agência Saiba Mais

A deputada federal Natália Bonavides (PT) reagiu à declaração do senador Rogério Marinho (PL), que em entrevista à Globonews, na quarta-feira (13), classificou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do fim da escala 6×1 de um “grande factoide”, além de dizer que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de “uma camisa de força”. Para Natália, o motivo do discurso de Rogério é o seu “compromisso dele é com a destruição de direitos” dos trabalhadores.

“O senador Rogério faz piada com a situação dos trabalhadores e trabalhadoras, quando o assunto é muito sério. A PEC contra a escala 6×1 foi protocolada e essa é uma vitória da luta do povo, que se mobilizou para assegurar mais direitos e dignidade na relação de trabalho. A declaração do senador é que está completamente desconectada da realidade”, declarou a deputada.

Na mesma entrevista, Rogério Marinho atacou o PT, afirmando que o partido havia perdido “a conexão com a sociedade brasileira” por defender a CLT e a PEC do fim da escala 6×1, que é de autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

“Rogério Marinho gosta de falsas promessas, como quando prometeu geração de emprego com a reforma trabalhista, mas só entregou desespero, com ataques aos direitos conquistados. Assim também fez ao defender a reforma previdenciária”, contraditou Natália.

“Enquanto há parlamentares que desdenham do projeto, como é o caso do senador, seguimos na luta para a sua aprovação e na defesa do povo trabalhador do Brasil”, completou.