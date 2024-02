Rodovias federais tiveram registro de 24 acidentes e uma morte durante Carnaval no RN

A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da operação Carnaval 2024 nesta quinta-feira (15). Ao todo, a corporação registrou 24 acidentes em rodovias federais no Rio Grande do Norte, sendo cinco deles considerados graves. Os dois números tiveram redução em comparação à operação do ano passado.

Nos acidentes graves, houve o registro de uma morte na operação deste ano. A PRF registrou uma queda de 55% no número de acidentes e de 50% no número de mortos no período, em relação a 2023.

A Operação Carnaval 2024 foi iniciada na última sexta-feira (9) e foi encerrada às 23h59 dessa quarta-feira (14). Durante os seis dias, a PRF reforçou a fiscalização nas rodovias federais do estado com o foco na prevenção de acidentes, mortes e feridos.

Na atuação, os agentes flagraram 419 condutores realizando ultrapassagens indevidas, 165 condutores ou passageiros não usavam o capacete, 43 crianças que não utilizavam o dispositivo de retenção (DRC) e 220 pessoas sem utilizar o cinto de segurança. No que se refere à embriaguez ao volante, 3.343 testes de alcoolemia foram realizados e 108 motoristas foram autuados.

Veja números de acidentes em rodovias federais na Operação Carnaval no RN

Total acidentes

2023: 27

2024: 24

Acidentes graves

2023: 11

2024: 5

Óbitos

2023: 2

2024: 1