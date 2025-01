Rodovia Tibau a Grossos é entregue pelo Governo do Estado

A governadora Fátima Bezerra entregou neste sábado (18) as obras de restauração do acesso rodoviário Tibau/Grossos, na jurisdição do Distrito Rodoviário de Mossoró, a rodovia litorânea Dehon Caega, uma homenagem ao ex-prefeito de Grossos.

Com 17,5 quilômetros de extensão e investimento de R$ 4,43 milhões, a rodovia faz a interligação de municípios da Costa Branca e contribui para impulsionar o turismo local, também ajuda no escoamento da produção salineira entre os municípios de Areia Branca, Tibau e Grossos, passando pelas praias Emanuelas, Gado Bravo, Areias Alvas, Pernambuquinho e Alagamar, que recebem grande fluxo de veículos durante o período de veraneio.

“Não estamos aqui numa região qualquer, estamos numa região que tem um potencial turístico extraordinário. De forma que não existe alegria maior do que estar aqui com vocês para entregar a estrada Dehon Caenga que também significa respeito pelas pessoas, porque a estrada em primeiro lugar é para as pessoas, para que as famílias possam trafegar com segurança, com conforto e ao mesmo tempo a estrada cumpre uma missão que é fomentar, é impulsionar, é incentivar o desenvolvimento, porque é pela estrada que você faz o escoamento da produção de toda a atividade econômica”, ressaltou a governadora Fátima Bezerra.

A Dehon Caenga é um dos 33 trechos do Lote 1 do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais, lançado no início do ano passado pela governadora Fátima Bezerra e está em sintonia com o programa do governo de interiorização do turismo potiguar, juntamente com outros trechos, como o da RN-003 (Pipa), RN-211 (São Miguel do Gostoso), RN-063 (Tabatinga), RN-269 (Serra de São Bento, RN-403 (Diogo Lopes-Macau), RN-177 (Portalegre), acesso rodoviário Maracajaú, que juntos, somam 106,5 quilômetros.

“A rodovia Dehon Caenga representa a conclusão da primeira etapa do Distrito I, que foram Mossoró/Baraúna, Mossoró/Governador Dix-sept Rosado e agora Tibau/Grossos. Assim, nessa prestação de contas, que é a entrega de uma rodovia tão importante, ligando dois polos turísticos de grande importância, como Tibau e Grossos, e também para o desenvolvimento econômico e principalmente pelas pessoas que por aqui vivem”, celebrou o Secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho.

A marisqueira Ana Paula, moradora da comunidade de Pernambuquinho, em Grossos, também celebrou a entrega da rodovia. “Chegou em muito boa hora esta recuperação. A estrada estava muito deteriorada e estava difícil a gente até sair de casa. Então facilitou tudo, a comunicação, as vendas, tudo. Está de parabéns a governadora”. Comentou.

A governadora projetou ainda a possibilidade de inclusão de uma importante rodovia da região em caso de renovação do financiamento com o Banco Mundial para a continuidade da recuperação das estradas do Estado.

“Há muito tempo vocês sonhavam por isso e graças a Deus, depois de muita luta, de muito esforço, tivemos a oportunidade e as condições de revitalizar esta estrada. que é um sonho para vocês”, disse a governadora.