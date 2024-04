Roberto Fonseca é anunciado como novo técnico do ABC

O treinador Roberto Fonseca foi confirmado como novo técnico do ABC. O anúncio foi realizado pelo clube nesta segunda-feira (29). Ele retorna ao alvinegro depois de nove anos. Em sua primeira passagem, comandou o ABC em 15 jogos, sendo sete na Série B 2014, um pela Copa do Brasil 2015 e sete no Estadual 2015, com oito vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas.

No retrospecto por competição, pela Série B 2014 foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Na Copa do Brasil 2015 conquistou uma vitória e no Campeonato Potiguar 2015 saiu com três triunfos e quatro empates.

Roberto Fonseca tem 61 anos e 23 anos de carreira. O treinador já conquistou o título da Copa do Nordeste em 2018, com o Sampaio Corrêa, e os campeonatos estaduais com CRB/AL, Oeste/SP, Cuiabá/MT e Águia/PR. Anteriormente, Fonseca estava no River/PI, disputando a Série D. Ainda na noite do domingo (28), o clube tricolor confirmou a saída do treinador.

O técnico terá a missão de reverter o cenário negativo que passa o ABC. Após a derrota no último sábado (27) contra o Náutico pela Série C com o placar de 3 a 0, o alvinegro chegou a marca de apenas duas vitórias nos últimos 20 jogos em 2024, entre todas as competições disputadas. Desde o dia 4 de fevereiro, foram 12 empates e seis derrotas.

O próximo jogo do ABC pela Série C será no dia 5 de maio, contra o Athletic, às 19h, no estádio Arena Sicredi, em São João Del Rei, em Minas Gerais.