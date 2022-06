RN volta a criar novos novos postos de trabalho formal

O saldo de empregos formais no Rio Grande do Norte voltou a ficar positivo no mês de abril. Foram 1.588 vagas geradas no quarto mês de 2022, apontando uma alta recuperação quando comparado ao saldo negativo de -1.087 registrado em abril de 2021. Em relação a março deste exercício, quando registrado a queda de -1.789, também houve melhora.

Os dados foram divulgados nessa segunda-feira, 6, por meio da plataforma do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Segundo o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, o grande destaque positivo na recuperação dos empregos no estado tem sido o setor de Serviços.

“Este segmento teve saldo de 1.261 vagas abertas, desempenho superior ao de abril do ano passado, quando foi registrado saldo 232 vagas. Já quando comparado a março deste ano, cujo desempenho foi de -166 vagas, a recuperação é ainda maior, com a diferença de quase 1.100 empregos”, detalhou.

No caso do Comércio, foi registrado um saldo negativo em abril deste ano, com -81 vagas, consideravelmente melhor do que em abril do ano passado (-434). Quando comparado aos meses anteriores, o setor voltou a ter saldo negativo já que em fevereiro registrou +289 e março +127.

O setor da Construção Civil também registrou saldo positivo de empregos, resultado que se repete por quatro meses consecutivos. Em abril, o setor registrou saldo de 766 empregos de carteira assinada. Em janeiro, fevereiro e março, o setor registrou, respectivamente, saldos de 272, 698 e 388 empregos formais.