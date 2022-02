RN vacinou menos da metade das crianças que eram esperadas contra Covid

A vacinação contra a Covid de crianças de 5 a 11 anos está abaixo do esperado após mais de três semanas do início no Rio Grande do Norte, segundo a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap). O estado vacinou menos da metade do que esperava desde o início da campanha, em 15 de janeiro.

De acordo com dados da plataforma RN+ Vacina, atualmente pouco mais de 89 mil crianças receberam a primeira dose do imunizante, cerca de 44% das 200 mil vacinas que foram recebidas do Ministério da Saúde e distribuídas aos municípios para esse público até esta terça (8).

A Sesap esperava, portanto, que as cerca de 200 mil vacinas já tivessem sido aplicadas, o que representa quase 60% das 340 mil crianças nessa faixa etária no estado. Atualmente, 26% desse público-alvo total recebeu o imunizante.

Para a coordenadora de vigilância em saúde do RN, Kelly Maia, esse cenário abaixo do esperado pode ter relação com características especificas da vacinação desse público, como depender de um responsável para ir ao posto.

“Nós entendemos todas as limitações desse público, que precisa de um responsável para estar levando ao local de vacinação. Muitas vezes esse responsável exerce as atividades laborais, ou seja, trabalha no mesmo horário em que as unidades estão aplicando essas vacinas”, explicou.

Apesar de estar abaixo do esperado, um levantamento do Globonews aponta que o RN tem o terceiro maior percentual de crianças entre 5 e 11 anos vacinadas do Brasil, atrás apenas de São Paulo (48%) e Distrito Federal (30%).

Outras secretarias de Saúde do país tem apontado problemas para imunizar um maior público. Na cidade do RJ, por exemplo, a prefeitura aponta que a procura foi de menos da metade do público esperado neste período.

Vacinação nas escolas

Diante desse cenário, a Sesap passou a orientar novas estratégias aos municípios, como a de vacinar as crianças também nas escolas. Essa medida chegou a ser feita em Natal com o público adolescente no ano passado.

A ideia é avançar com a imunização contra a Covid para esse público, de forma a criar uma maior proteção.

“Nós esperamos vacinar de forma ampla em todas as escolas o maior número de crianças e chegarmos no fim de março com o número de 80% pelo menos desse público já com a primeira dose e algumas dessas crianças já iniciando a segunda dose, já que são oito semanas entre a primeira e a segunda dose praquelas crianças que estão tomando a Pfizer pediátrica. E praquelas criança da CoronaVac, o intervalo segue o mesmo da fase adulta”, pontuou Kelly Lima.

O infectologista Kleber Luz explica que esse tipo de estratégia é fundamental para conseguir aumentar o número de vacinados e proteger as crianças da Covid com o aumento do percentual de vacinados.

“Nenhuma cobertura de nenhuma vacina em torno de 23% é suficiente para evitar a circulação da infecção. O ideal é que esse percentual seja maior que 90%”, pontuou.

“Quando se vai à escola, num momento só, numa manhã ou tarde, se consegue ter o maior número de crianças e aplicar, já que essa vacina da Covid praticamente não tem contraindicação, efeito colateral. É uma vacina bastante segura e pode ser feita na população pediátrica sem nenhum problema”.

No RN, alguns municípios como São Gonçalo do Amarante e Parnamirim informaram que vão adotar essa estratégia. As cidades vão organizar o cronograma para iniciar essa aplicação.

A capital Natal não confirmou se vai aderir à medida, mas informou que, se caso opte por fazer, vai comunicar com antecedência.

