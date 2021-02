RN ultrapassa 156 mil casos positivos de Covid

Nesta segunda-feira (15), a Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN (Sesap) atualizou os dados sobre o coronavírus no Rio Grande do Norte, onde constatou-se que desde o começo da pandemia, o estado registrou 156.939 casos confirmados e 3.413 óbitos em razão da doença. O boletim epidemiológico de ontem ainda apontou 635 mortes sob investigação.

Em comparação com o boletim anterior, divulgado na sexta-feira (12), são 8.740 novos casos confirmados e mais 21 mortes. O boletim indica que o RN tem ainda 72.141 casos suspeitos da doença e outros 351.513 descartados. No panorama assistencial, há 537 pacientes internados, 359 no serviço público e 178 no serviço privado. O índice de distanciamento social no estado estava em 47,6% neste domingo (14).

Confira os números:

– 156.939 casos confirmados

– 3.413 mortes

– 72.141 casos suspeitos

– 351.513 casos descartados

– 108.220 recuperados