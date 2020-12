RN ultrapassa 110 mil casos confirmados de COVID-19

Nesta terça-feira (22), o estado do Rio Grande do Norte superou a marca de 110 mil casos confirmados de COVID-19. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), são exatos 110.505 casos desde o começo da pandemia. Há 2.885 óbitos em razão da doença e 459 sob investigação.

Foram registrados 771 novos casos e 12 mortes a mais em comparação com o boletim divulgado na segunda-feira (21). A secretaria aponta que no RN, 456 pessoas estão internadas em decorrência do novo coronavírus, sendo 280 na rede pública e 176 na rede privada. Quanto à taxa de ocupação dos leitos críticos (semi-intensivo e UTIs) está de 62,1% na rede pública e de 75,1% na rede privada. O boletim destaca ainda que há 54.904 casos suspeitos e 262.07 descartados.

Números do coronavírus no RN