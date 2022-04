RN teve chuvas acima da média no primeiro trimestre do ano

Com os bons volumes de chuvas ocorridos no mês de março, o Rio Grande do Norte fecha o primeiro trimestre de 2022 (meses de janeiro, fevereiro e março) com 12,6% de chuvas acima da média esperada. O sistema de monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou, o volume médio observado no período de 326.5 milímetros (mm) no estado, enquanto que o esperado era de 289.9mm.

A região que mais recebeu carga d´água foi a região Central com o acumulado de 304.2mm. Até a data de hoje, 01 de abril, o sistema registra que 129 dos 167 municípios do estado encontram-se nas categorias normal, chuvosa ou muito chuvosa. “A região de Currais Novos é uma das poucas regiões com volumes abaixo do normal até o mês de março”, comentou o metereologista Gilmar Bristot.

Os municípios com maiores volumes no período foram Campo Grande, com 808mm, seguido de Poço Branco 741.6mm e São Francisco do Oeste com 736 mm, todos já com chuvas acima do esperado para o ano todo. “Como anunciado, as condições metereológicas se confirmaram, sendo muito favoráveis para a ocorrência de chuvas no estado neste primeiro trimestre, especialmente em janeiro, estação pré-chuvosa”, disse Bristot.

No primeiro mês da estação chuvosa no semiárido potiguar choveu 24,5% acima do volume esperado no Rio Grande do Norte, com 191.3mm observados, enquanto que o esperado era de 153.6mm. “A atuação da Zona de Convergência Intertropical na região Nordeste e no RN foi um dos principais fatores para os bons volumes de chuva neste mês de março”, comentou Bristot.

Os municípios com maiores volumes neste mês, por região, foram Poço Branco, no Agreste Potiguar, com 465,6 mm; São Francisco do Oeste, no Oeste Potiguar com 434,1 mm, Parnamirim, na região Leste, com 408,6 mm e Serra do Negra do Norte, na região Central, com 330,4 mm.

Previsão meses de abril, maio e junho de 2022

De acordo com as análises, a previsão para os meses de abril, maio e junho de 2022 é de volumes dentro da média esperada ou acima dela. Os volumes médios esperados, por região, são os seguintes: Leste Potiguar- 478.8mm, Oeste Potiguar- 323mm, Agreste Potiguar- 278.9mm e Central- 215.9mm.