RN termina o ano com contratação de 25 grandes usinas solares

Apesar dos prejuízos provenientes do cenário atual, o estado do Rio Grande do Norte encerra 2020 com 25 grandes usinas solares fotovoltaicas contratadas, que somadas terão 943MW de potência instalada. Isso representa um aumento de 257% em número de empreendimentos e 210% de potência contratada em relação ao ano anterior.

Para Hugo Fonseca, coordenador de Desenvolvimento Energético da SEDEC, “a implantação desses novos projetos possibilitará o fortalecimento da cadeia produtiva da energia solar em nosso estado, aumentando a diversificação da matriz elétrica e abrindo novos caminhos para o desenvolvimento de projetos híbridos envolvendo fontes renováveis como eólica e solar”.

O RN conseguiu captar mais de R$ 2.043 bilhões em investimentos no setor solar, somente em 2020, que serão implementados nos próximos anos com geração de emprego e renda à população. Os projetos serão instalados nos municípios de Assú, Jandaíra, Lagoa Nova, Lajes, Pedro Avelino, Serra do Mel e Touros.

Jaime Calado, secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado (Sedec), afirma “Os empregos gerados durante as fases de instalação e operação irão movimentar a economia local e proporcionarão o aumento da arrecadação municipal através do ISS e outras contribuições, geradas principalmente durante a fase de instalação do empreendimento”.

O estado alcançou nesta semana a marca dos 93 projetos em energia eólica contratados, o que representa um aumento de 66% em relação ao número de projetos acertados no início do ano.

*Contém informações do Portal do Governo do RN